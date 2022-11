Nintendo Corée : Achète une Switch et gagne un gobelet Super Mario !

Si une personne vivant en Corée s’achète une Nintendo Switch ce mois-ci (tous les modèles sont concernés), plus exactement du 17 au 30 novembre 2022 dans les magasins participants, il se verra offrir un gobelet d'eau transparent réutilisable avec des dessins de Super Mario dessus, comme le montre l’illustration ci-dessous.

Chaque gobelet possède un couvercle Tritan / PP, est d'une capacité de 530ml (17.9oz) SANS BPA. Il peut être utilisé pour déguster une boisson fraîche ou chaude (température ambiante 5 ° C ~ 100 ° C).Un petit cadeau bonus amusant, tout particulièrement utile si le joueur s’offre un Ring Fit Adventure ou le dernier Just Dance en plus pour s'amuser sur sa nouvelle console ! Aimeriez-vous ce type de récompense chez vous ?