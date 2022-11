On vous fait visiter le Nintendo Store de Tokyo Shibuya !

Merch Tour au Nintendo Store de Tokyo Shibuya ! 15/11/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Il est vrai que l'arrivée d'une vraie boutique officielle Nintendo en France se fait cruellement attendre, et beaucoup se demandent bien quels pourraient être les produits inédits qu'ils pourraient trouver s'ils avaient la chance de se rendre au Japon visiter la boutique Nintendo située dans le quartier mythique de Shibuya à Tokyo.D'autres comptent bien s'y rendre prochainement mais aimeraient préparer leur visite... Et surtout leur portefeuille.Voici donc la solution ultime qui se présente à vous : Puissance Nintendo vous propose une visite en vidéo de la boutique, avec une découverte presque exhaustive de la boutique, des produits en vente, des prix, bref tout ce qu'il faut pour rêver ou préparer votre prochaine visite. C'est parti pour un tour vidéo du Nintendo Store de Tokyo Shibuya !Attention, si vous comptez vous rendre sur place, sachez qu'il y a bien souvent foule à l'entrée et que vous devrez parfois patienter plus d'une heure / une heure trente pour accéder à la boutique. Un système de ticket d'attente est mis en place les jours de grande affluence mais il reste laborieux d'y accéder. Mais vous pouvez également être chanceux : nous avons pour notre part tenté notre chance au débotté un vendredi en fin d'après-midi et avons réussi à accéder à la boutique directement, sans aucune attente ! Gardez cela en tête au moment de faire votre planning...Autre astuce, sachez que vous pourrez obtenir 1% du montant de vos achats en crédit à utiliser sur le Nintendo eShop. C'est toujours bon à prendre, n'est-ce pas ?Pour finir, sachez qu'une hôtesse vous proposera un petit cadeau si vous vous connectez sur place à votre compte Nintendo. Pensez donc à aller la saluer !On notera également que la boutique se situe au même étage qu'une certaine boutique Pokémon Center qui devrait éventuellement intéresser nombre d'entre vous... Elle est située juste en face du Nintendo Store, vous ne pourrez pas la louper ! De même qu'une boutique Capcom de toute beauté, ou encore d'une boutique Jump ! Largement de quoi vous divertir... Et définitivement effacer toute trace d'argent sur votre compte en banque !Et pour les retardataires qui auraient raté notre visite du parc Super Nintendo World, vous pourrez retrouver la visite complète ici , ou retrouver la vidéo de la découverte du parc juste ci-dessous :Nous espérons que ces visites virtuelles vous auront fait plaisir, et de notre côté, on vous souhaite évidemment de pouvoir vous y rendre prochainement pour en profiter vous aussi !