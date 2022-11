Nintendo met à jour quatre de ses anciens titres sur Switch

Super Mario Maker 2 passe en version 3.0.2. Animal Crossing : New Horizons bascule en version 2.0.6. ARMS passe en version 5.4.1. Splatoon 2 passe en version 5.5.1. Ces quatre jeux bénéficient tous, le même jour, d’une mise à jour, cette modification arrivant plusieurs mois après le précédent patch. Le record étant pour ARMS, qui n’avait pas été mis à jour depuis quatre ans.





Plusieurs problèmes ont été résolus pour améliorer l'expérience de jeu.

Des mises à jour simultanée. Pourquoi ?

Splatoon 2 / ARMS / Super Mario Maker 2 / Animal Crossing : New Horizons : tous ces jeux viennent de recevoir des mises à jour avec l'équivalent de "stabilité" dans les notes de patch.Il s'agit probablement d'un patch pour corriger un bug de sécurité majeur dans un composant de code commun.

Je posterai des informations dès qu'elles seront disponibles. - OatmealDome (@OatmealDome) 15 novembre 2022

Comment obtenir les mises à jour ?

C’est très simple !





- Connectez votre console Nintendo Switch à Internet.

- Retournez au menu d'accueil et lancez le jeu. La mise à jour sera téléchargée et installée automatiquement.

- Une fois la mise à jour installée, le numéro de la version la plus récente s'affichera sur l'écran titre.

Cette accumulation de mises à jour étonne et Nintendo n’aide pas beaucoup à en comprendre les apports. L’entreprise se borne, pour les quatre titres, à nous livrer ce message sibyllin :Autant de mises à jour intrigue et bien évidemment le Dataminer OatmealDome a commencé à farfouiller le code pour tenter de comprendre ce qui a été modifié. Il est encore un peu tôt pour conclure mais il émet quelques hypothèses :Affaire à suivre. On se rappelle que Nintendo participe financièrement pour demander à des hackers de trouver des failles aux codes de ses machines afin de les corriger. Il est possible qu’une faille découverte ait entraînée la révélation d’un problème dans un élément présent dans ces quatre jeux. Lancez les mises à jour, cela vous rassurera toujours.