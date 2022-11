Pikmin Bloom célèbre Pikmin 3 Deluxe avec un événement dédié

Ce mois de novembre et signe d'anniversaire dans Pikmin Bloom, le jeu sous licence Pikmin créé par Niantic et disponible depuis maintenant un an tout juste. Alors que la première période vient de se terminer et permettre aux fans de compléter leur collection de trophées, la seconde commence tout juste et célèbre Pikmin 3 Deluxe.Pendant 3 semaines, des tâches spécifiques attendent les joueurs et permettront de gagner de nouveaux badges pour les 3 personnages principaux du jeu toujours disponible sur Switch : Alph, Brittany et Charlie, avec trois tâches à accomplir pour les obtenir sous forme de nombre de pas à accomplir.Si vous avez déjà joué à Pikmin 3 Deluxe sur Switch, regardez dans votre messagerie : Nintendo vous propose un code pour obtenir un sac commémoratif virtuel qui accompagnera vos pérégrinations dans le jeu. Vous avez jusqu'au 9 décembre pour lancer Pikmin 3 deluxe sur Switch et bénéficier de ce sympathique clin d'oeil !L'événement Pikmin 3 Deluxe dans Pikmin Bloom se déroulera du 15 novembre au 9 décembre 2022 à 23h59. On invite les joueurs à faire le plein de pétales avant de se lancer dans l'aventure, car les tâches nécessiteront un nombre de fleurs plantées de plus en plus important au fil des tâches accomplies.Une précision importante : si vous n'avez pas encore complété toutes les tâches de la première phase, il n'est pas encore trop tard, il est possible de continuer à les faire, à raison de deux tâches maximum à la fois.Comme d'habitude, on termine avec le code ami de votre dévoué : 0004 1473 4566 !