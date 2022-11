Rétrogaming : deux mods apportent des modifications notables à des classiques.

Alors que notre rédacteur en chef Xavier est en manque d’un nouveau Mario depuis cinq années, date de la sortie de Super Mario Odyssey, des bidouilleurs géniaux des titres classiques nous concoctent de savoureux ajouts. Si le premier nécessite de jouer au titre par le biais d’un émulateur, le second devrait pouvoir tourner directement sur le matériel de base. Comment ? Il faudra patienter encore quelques jours.

Star Fox EX

On commence par le hack disponible depuis le 10 novembre.







En récupérant le code source de Star Fox (1993) diffusé lors de la grosse fuite de données de l’été 2020, l’affaire des Gigaleaks, un moddeur américain du nom de kandowontu a étudier comment rendre le jeu explorable librement à la manière de Star Fox 2 avec un contrôle accru de la caméra. Le résultat de son travail vient de sortir et il se prénomme Star Fox EX – Exploration Showcase.





S’ajoutant par-dessus le jeu original (vous pouvez donc toujours jouer au jeu original de manière inchangée), il propose une nouvelle campagne de dix-sept niveaux et trois pages de menu pour tout configurer, l’ajout de la compatibilité avec la souris SNES, le NTT Data Pad, le Mullit-Tap ainsi que le Super Scope (un écran de calibrage dédié est disponible). Mais ce n’est pas tout, le moddeur a apporté une galerie permettant de visualiser tous les modèles 3D du jeu. Mais le véritable coup de force, c’est de permettre le multijoueur à cinq. Il est ainsi désormais possible de jouer à 2/3/4/5 personnes, des coéquipiers contrôlés par l'IA, ou des vaisseaux tous contrôlés par le joueur 1.

Les Mario Bros. ont décidé que la franchise Star Fox n'avait plus sa place dans le grand univers de Nintendo, et ont entrepris de détruire le système Lylat pour toujours, avec l'aide de personnages issus de projets Nintendo plus réussis ! Ils se sont également fait passer pour Andross afin d'engager la tristement célèbre équipe Star Wolf, une bande rivale de mercenaires dirigée par Wolf O'Donnell, pour distraire Star Fox pendant qu'ils mettent leurs plans à exécution ! Fox et son équipe pourront-ils mettre de côté leur ancienne amitié avec les Nintendo All-Stars pour sauver à la fois le système Lylat et tout ce qui est associé à leur franchise ?"



Par le biais du site Mag.Mo5 , nous avons pu découvrir une petite vidéo montrant un exemple du résultat par ce biais multijoueur.

Seule contrainte pour pouvoir tester tout cela, il faut faire tourner le titre patché sur un émulateur ou une flashcart gérant la puce Super FX.





Super Mario 3 +

Terminons par le mod qui doit arriver lors de la Thanks Giving 2022, soit le jeudi 24 novembre 2022.





Dénommé Super Mario Bros 3 +, il doit ajouter de nouveaux personnages et de nouveaux mouvements au classique de la NES. Un teaser semble indiquer la possibilité de jouer avec les personnages de Toad et de Peach, cette dernière semblant lancer quelques boules de feu. Au niveau des nouveaux mécanismes, on aperçoit la possibilité de sauter sur les murs, de faire un super-saut après un coup au sol. Il faudra patienter encore un peu pour découvrir l’ensemble des surprises. Les modifications apportées sont en cours de bêta-testing, le moddeur fignolant les derniers réglages.

Teaser video for Super Mario Bros. 3+



