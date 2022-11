Le Black Friday commence ce jeudi sur le Nintendo eShop

Si jamais vous ne le saviez pas encore, voici un rappel : les fêtes de fin d'année approchent et les bonnes affaires vont se multiplier jusqu'au 31 décembre pour permettre à chacun d'acquérir des objets plus ou moins essentiels à son quotidien mais à des prix parfois intéressants.Le vendredi 25 novembre, c'est le Black Friday qui ouvrira officiellement les hostilités. Cependant, comme depuis de nombreuses années, les promotions commenceront plus d'une semaine avant. Chez Nintendo, le Black Friday commence même ce jeudi 17 novembre !Pour le moment, aucun détail sur les promotions qui devraient se faire sur des centaines de jeux eShop. Il est probable que quelques titres Nintendo soient de la partie mais il faudra surtout compter sur les éditeurs tiers pour les meilleures promotions, puisque Nintendo n'est pas connu pour brader ses jeux, surtout à quelques semaines de Noël !De même, très peu de chances que les derniers hits de la Nintendo Switch comme Bayonetta 3 ou Splatoon 3 soient concernés par les promotions. Ne vous faites de faux espoir !Rendez-vous le jeudi 17 novembre en début d'après-midi pour découvrir en détails les promotions ! N'oubliez pas de vous rendre sur le Discord de Puissance Nintendo pour découvrir plus en détails les promotions du moment sur le Nintendo eShop !