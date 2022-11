Les bons plans Black Friday pour la Nintendo Switch

Nintendo eShop : 1000 jeux en promotion jusqu'à -75%

Pack Nintendo Switch + Mario Kart 8 Deluxe + 3 mois d'abonnement au Nintendo Switch Online pour 267,25 €

Le Black Friday 2022 n'a lieu officiellement que le jeu vendredi 25 novembre prochain mais les boutiques, en ligne et physiques, ne vont pas se contenter uniquement de cela et nombreuses sont celles qui prévoient des promotions sur une quinzaine de jours.Du côté du Nintendo eShop, les promotions ont déjà commencé ce jeudi 17 novembre avec plus de 1000 jeux en promotion avec des réductions allant jusqu'à 75% du prix original.Pour les jeux physiques et la console Nintendo Switch, les grosses promotions devraient commencer le lundi 21 novembre avec notamment la mise en vente d'un pack Nintendo Switch spécial Black Friday !Le pack en question contiendra une Nintendo Switch "classique" (dans sa 2e version contenant une autonomie améliorée), accompagnée de manettes Joy-Con Bleu et Rouge néon. Le jeu Mario Kart 8 Deluxe sera inclus en dématérialisé via un code à renseigner sur le Nintendo eShop ; et un abonnement de 3 mois au service de jeu en ligne Nintendo Switch Online viendra enrichir le contenu de ce pack.Ce pack devrait être disponible dans une multitude de revendeurs mais pour le moment, il est uniquement apparu sur les catalogues des magasins Carrefour , au prix de 269,95 € et chez Leclerc où il sera vendue un poil moins cher : 267,25 € !Les promotions devraient être nombreuses que ce soit chez Amazon, Fnac et d'autres revendeurs. Ne manquez pas de nous rejoindre sur Discord pour suivre et partager les bons plans en ligne ou en boutiques !