Solgaleo, Lunala arrivent dans Pokémon GO, accompagnés des Ultra-Chimères

La saison de Pokémon GO s'apprête à atteindre son paroxysme avec un nouvel évènement dédié aux Ultra-Chimères mais qui sera l'occasion surtout de voir arriver les deux Pokémon légendaires de Pokémon Soleil et Pokémon Lune.Solgaleo et Lunala débarqueront dans la suite de l'étude spéciale de la saison qui vous a déjà permis d'obtenir Cosmog et Cosmovum. Il vous faudra accumuler 100 bonbons Cosmog pour pouvoir faire évoluer votre Pokémon. Date d'arrivée : ce mercredi 23 novembre 2022 à 10h00.Leur arrivée se fera lors d'un évènement mondial dédié aux Ultra-Chimères, avec une journée spéciale ce dimanche 27 novembre.Les Ultra-Chimères Zéroïd, Mouscoto, Cancrelove, Câblifère, Engloutyran seront de la partie dans les Raids 5 étoiles, ainsi que Bamboiselle pour l'hémisphère sud et Katagami pour l'hémisphère nord. Jusqu'à 5 Pass Raids seront également offerts de 11h à 17h.De nouveaux items cosmétiques dédiés aux Pokémon légendaires feront leur apparition dans la boutique du jeu et des défis de collection vous accompagneront tout au long de la journée.Pokémon GO est disponible sur smartphones Android et iOS.