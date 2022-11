Nouvelle mise à jour pour Taiko No Tatsujin : Rhythm Festival

Les modes de jeux affectés :

Bandai Namco publie, près d’un mois après la sortie du jeu, la mise à jour 1.2.2 qui arrive avec de nombreux patchs.Voici les détails des correctifs apportés :⇒ Résolution du problème suivants, que les joueurs rencontraient en jouant au mode multijoueur local.⇒ Résolution de problèmes de chute de frame rate pendant les parties des modes suivants : Mode Taiko, Grande Guerre des Tambours, Groupe de DON-Chan, Matchs classés en ligne et Matchs de salon en ligne⇒ Mise à jour du nom de l’évènement de Matchs classés en ligne en “Matsuri de Dondoko” dans la partie “Récompenses du mois”⇒ Amélioration de l’utilisation et de la stabilité globale du jeuCette mise à jour arrive également avec de nouvelles pistes de musique :Pour rappel, le jeu de base dispose déjà d’une liste de plus de 70 chansons entraînantes. Déjà riche en musiques d’anime, de jeux vidéo et de classiques pop, l’achat d’un Taiko Pass vous permettra d’étendre le catalogue à plus de 500 chansons, dont les derniers hits. Avec ou sans tambours, battez en rythme seul ou avec vos amis !