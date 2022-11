Le Black Friday du Nintendo eShop commence ce jeudi 17 novembre : Mario, Zelda et Metroid en promo

Annoncé par Nintendo en milieu de semaine, Big N a bien sorti l'artillerie lourde pour sa semaine Black Friday sur le Nintendo eShop : plusieurs titres incontournables de la console sont proposés à prix réduit, dont Metroid Dread, Super Mario Odyssey et The Legend of Zelda: Skyward Sword HD. On découvre le catalogue ensemble ?Le Black Friday est une belle occasion pour les éditeurs de proposer certains jeux de leur catalogue à un prix qu'on ne voit jamais le reste de l'année. Et le Black Friday 2022 de l'eShop s'annonce sous les meilleures auspices avec une sélection plutôt réjouissante de jeux en promotion.Thibault l'avait annoncé dans cette news : plus de 1000 titres seront proposés cette semaine avec des remises allant jusqu'à 75% du prix habituel. Evidemment, un tel rabais ne concerne pas les productions de la maison, mais il y a forcément des jeux qui manquent à votre ludothèque parmi ces centaines de jeux en promotion.Du côté de chez Nintendo, on n'est donc pas en reste :- Metroid Dread : 39,99€ au lieu de 59,99€- Super Mario Odyssey : 39,99€ au lieu de 59,99€- The Legend of Zelda: Skyward Sword : 39,99€ au lieu de 59,99€D'autres jeux qui ont fait le bonheur de centaines de milliers de joueurs dans le monde sont également en promo jusqu'au 30 novembre 2022 : Triangle Strategy (39,99€ au lieu de 59,99€), Skyrim (29,99€ au lieu de 59,99€), Persona 5 Royal (41,99€ au lieu de 59,99€), Doom Eternal (11,99€ au lieu de 29,99€)...Sur son site , Nintendo met déjà en avant douze jeux qu'il juge incontournables — et vous pourrez toujours lire nos tests de ces jeux car grâce au travail de l'équipe de testeurs de PN, un grand nombre a pu être testé dans nos colonnes et on ne les en remercie jamais assez !On rappelle que si vous êtes abonné au Nintendo Switch Online + Pack Additionnel, chaque achat effectué vous permet de gagner deux fois plus de Points Or lors de vos achats.Les promotions devraient pleuvoir dans les jours à venir, à l'approche du Black Friday : ne manquez pas de nous rejoindre sur Discord pour suivre dans notre canal dédié #eshop-promos toutes les promotions compilées par notre irremplaçable bot Wario. Nous actualisons aussi notre page dédiée aux promotions de l'eShop également, un autre moyen de voir quelles sont les promos du moment.Source : Nintendo.fr