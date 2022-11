70 ans déjà : joyeux anniversaire à M. Miyamoto

最も影響力のあるビデオ ゲーム デザイナー、宮本茂は今日で 70 歳です。 彼の天才は過去 40 年間、何百万人もの人々に喜びをもたらしてきました。 彼の作品が生み出した魔法、楽しみ、インスピレーションを過小評価することはできません。 イギリスからの短い賛辞! /1 pic.twitter.com/P3rhrdQJkZ — Mario Museum マリオ博物館 (@Mario_Museum) November 15, 2022

Shigeru Miyamoto célèbre ce 16 novembre son anniversaire. Et en cette année 2022, ce n'est pas n'importe quel nombre qu'on fête, puisque notre Directeur préféré au sein de Nintendo Co Ltd a soufflé ses 70 bougies.On savait M. Miyamoto plus tout jeune, mais ce jalon nous fait prendre conscience que le temps file à grande vitesse : celui dont on se souvient dans les années 1980 imaginant les niveaux de Super Mario Bros, que l'on a retrouvé le mois dernier à l'occasion de la toute première bande-annonce du film Super Mario Bros par Illumination, et avant cela bien occupé par la création de Super Nintendo World à Osaka , ne semble pas vouloir prendre sa retraite, pour notre plus grand bonheur !Sur les réseaux sociaux, les hommages sont nombreux en ce jour si spécial pour un homme dont la contribution au secteur du jeu vidéo est aussi grande que ses créations ont empli nos jeunesses et nos cartes-mémoire d'heures heureuses passées à jouer à ses jeux !Miyamoto, c'est donc déjà 40 ans passés chez Nintendo, qu'il a rejoint en 1977. Des bornes d'arcade salvatrices pour Nintendo au tout début des années 1980 aux parcs d'attractions avec les personnages de son univers de prédilection : quel chemin parcouru pour lui !Joyeux anniversaire à vous, M. Miyamoto, dans l'espoir que vous continuiez à nous faire rêver encore longtemps en accompagnant les nouvelles stars de Nintendo dans la création des jeux Mario et Pikmin de demain !