La 3e mise à jour de Monster Hunter Rise Sunbreak se dévoile

Digital Event Monster Hunter Rise: Sunbreak - Novembre 2022 16/11/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Monster Hunter Rise: Sunbreak - Mise à Jour Gratuite 3 - NS,PC(Steam) 16/11/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Des éclaireurs du royaume ont observé trois nouvelles menaces rôdant dans les zones entourant l'avant-poste d'Elgado : des Gore Magala du chaos, des Teostra éveillés et des Kushala Daora éveillés. Les Gore Magala perdent régulièrement leur peau jusqu'à ce qu'ils deviennent des Shagaru Magala, mais il arrive parfois qu'une anomalie se produise pendant le processus de mue. Cette déformation piège le Gore Magala à mi-chemin entre son état adolescent et son état adulte, créant ainsi la variante Chaotique du Gore Magala. Leur dualité permet à ces créatures incroyablement puissantes d'utiliser les attaques du Gore Magala et du Shagaru Magala, mais leur retard de croissance leur cause également une agonie intense. Les chasseurs de plus de RM10 capables d'étouffer le chaos seront récompensés par des matériaux permettant la création de nouvelles armes et armures dotées de compétences uniques.



Malgré les efforts de Kamura et du Royaume, l'affliction continue de créer de nouveaux hôtes. La présence de Teostra éveillés et de Kushala Daora exige une réponse immédiate des chasseurs les plus compétents de la coalition. Alors que les deux monstres sont déjà considérés comme des forces de la nature, leurs états éveillés sont capables d'une destruction encore plus massive. Les chasseurs devront se méfier de leur forme enragée, car rien ne permet de prévoir les attaques dévastatrices qu'ils déclencheront. Les chasseurs doivent d'abord atteindre le rang RM120 avant d'affronter le Kushala Daora éveillé et RM140 pour le Teostra éveillé. La récompense pour avoir bravé les éléments se composera de matériaux permettant de fabriquer des armes et des armures avec de nouvelles compétences.



Les chasseurs qui cherchent de nouveaux moyens pour améliorer leurs compétences pourront s'attaquer aux nouvelles Quêtes Anomalie A7*, mettant en scène des Espinas de feu, des Magnamalo enragés et des Bazelgeuse vulcan. De plus, le système d'Investigations Anomalie fera passer le plafond de niveau à 200, avec la possibilité d'abaisser le niveau des quêtes individuelles que les chasseurs possèdent déjà. Les matériaux provenant des Investigations Anomalie peuvent également être utilisés pour de nouvelles catégories d'améliorations des armes et armures. Avec la possibilité de choisir entre "Défense" et "Compétences" pour les augmentations d'armure, les chasseurs disposent d'encore plus de possibilités pour construire leur set d’armure idéal.

On vous propose pour commencer de rattraper la diffusion de l'événement en ligne proposé par Capcom dont Misterbordo nous avait parlé fin octobre à l'occasion de son annonce Dans cette vidéo, Capcom donne des détails sur la 3e mise à jour de l'extension de Monster Hunter Rise: Sunbreak, qui sera disponible dès le 24 novembre 2022. Ce DLC permettra de découvrir 3 nouveaux ennemis des plus coriaces, de nouvelles options de personnalisation de votre apparence, de votre armement et de vos armures.Disponible sur Switch et sur PC via Steam, le DLC 3 de MHR Sunbreak a même droit à sa bande-annonce :On vous propose de découvrir la teneur de ce DLC grâce au communiqué officiel :Capcom a profité de l'événement pour annoncer l'arrivée de deux prochains DLC pour Monster Hunter Rise Sunbreak: la 4e mise à jour sera disponible dans le courant de l'hiver, et la 5e le sera au printemps 2023.On termine avec plein de visuels au sujet de ce 3e DLC du jeu :Source : communiqué de presse officiel