LEGO dévoile la prochaine vague de sets Super Mario 2023

Bonne nouvelle si vous ne savez pas comment dépenser vos étrennes, une nouvelle vague de sets LEGO Super Mario débarque dès le 1er janvier 2023. Et c’est du lourd ! Il y a 6 nouveaux sets LEGO Super Mario, qui incluent un tout nouveau set boîte à outils créative, ainsi que 5 packs d'expansion, et 8 nouveaux packs de personnages à collectionner de la série 6. Parmi ces personnages, saluons l’arrivée de Birdo, qui devrait en faire saliver plus d’un.





On sort son calepin et on note la liste complète des sets.







Multipliez les possibilités de jeu des enfants dès 7 ans avec le Pack surprise de personnage – Série 6 (71413). Chaque pack contient un personnage à construire, une brique d’action et une petite construction à utiliser comme présentoir ou pour enrichir le jeu. 8 personnages LEGO® Super Mario™ sont à collectionner : Birdo, un Toad vert, un Frère Cryo, un Alfronce, 2 Goombas chat (dans 1 même sachet), une Nounou Bloups (avec 3 Bébés Bloups), un Frère Sumo et un Spike. À combiner avec les Packs de démarrage (71360, 71387 ou 71403).





Au menu de ce coffret d’extension de 130 pièces, un petit jeu. Le set présente un immense Pico Condor à construire que le personnage de LEGO® Mario™, LEGO® Luigi™ ou LEGO® Peach™ (non inclus) peut affronter. Sautez sur le levier et évitez le grand bec et le long cou du Pico Condor, puis bondissez sur sa tête pour le vaincre. Sautez ensuite sur le tremplin pour le relever. Il faut donc un coffret de démarrage pour pouvoir jouer à cet ensemble.





Enfilez la combinaison de Mario de Glace pour passer à l'action dans le monde gelé ! Lorsque LEGO Mario « patine » sur la plaque de glace bleue, il émet des sons de patins. Le set inclut également un lanceur qui permet d’envoyer le Pinglisse dans un bloc de glace en briques. Lorsque le bloc se brise, le Goomba apparaît (remarque : un Pack de démarrage 71360, 71387 ou 71403 est requis pour jouer).





Un joli pack de 218 pièces. Préparez-vous à chevaucher la vague de lave ! Ce set inclut une vague de lave oscillante avec une plateforme magma sur laquelle le personnage LEGO® Mario™, LEGO® Luigi™ ou LEGO® Peach™ (non inclus) peut surfer. Les joueurs collectent des pièces lorsqu’ils restent sur la vague mouvante et font tomber les Bulles de lave de chaque côté. Idéal pour jouer à plusieurs, le set inclut également un Frère Pyro à combattre.

- 71417 Ensemble d’extension L'aventure dans la neige de Morsinet - 64,99 € / 99,99 € / 59,99 £ / 64,99 $ US





On entre dans un kit plus conséquent avec 567 pièces. Les joueurs gagnent des pièces en aidant LEGO® Mario™, LEGO® Luigi™ ou LEGO® Peach™ (non inclus) à vaincre un Koopa rouge, un Congélo et un Morsinet, à patiner sur la « glace », à se réchauffer près du « feu » et à offrir un fruit caché au petit pingouin (remarque : un Pack de démarrage 71360, 71387 ou 71403 est requis pour jouer).





Ajoutez des détails supplémentaires à votre monde LEGO® Super Mario™ avec cet ensemble. Il inclut des arbres, des fleurs, des montagnes, des champignons, des pyramides, un drapeau relais à construire et plus encore pour recréer l’aspect des décors d’herbe, de désert et de lave de Super Mario™. Une belle idée de cadeau pour les enfants dès 6 ans qui possèdent déjà un Pack de démarrage (71360, 71387 ou 71403, nécessaire pour jouer). Le set contient également 3 fruits, une boîte cadeau et un super champignon avec une brique d’action, ainsi que 3 personnages LEGO Super Mario : Wendy, un Yoshi bleu et un Goomba.

- 71419 Coffret d'extension du manège de ballons Peach's Garden – 453 pièces - 49,99 $ US / 79,99 $ AU / 49,99 € / 44,99 £ / 49,99 €.





Volez autour du Peach's Garden dans une montgolfière ! Découvrez un bloc Super Star dans la fumée qui s'échappe de la cheminée de la maison du Toad Bleu. Fais tomber le couvercle de la fontaine pour révéler un bloc de monnaie. Dispersez les nuages au-dessus de Pom Pom et faites-la tomber. Sautez de la montgolfière, lancez le navet et réclamez toutes vos récompenses en pièces. Oh - et regarde à l'intérieur du ballon pour une petite surprise !





Si vous avez les yeux brillants après avoir découvert les premières images de ces nouveaux sets, il faudra patienter au 1er janvier 2023. Tout ce beau petit monde sera disponible sur LEGO.com et chez certains détaillants LEGO.



LEGO Super Mario 2023 Sets OFFICIALLY Revealed 16/11/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

- 71413 Pack surprise de personnage – Série 6 - 5,99 $ US / 9,99 $ AU / 5,99 € / 4,99 £.Viennent de répondre présents : Birdo, un Toad vert, un Frère Cryo, un Alfronce, 2 Goombas chat (dans 1 même sachet), une Nounou Bloups (avec 3 Bébés Bloups), un Frère Sumo et un Spike.- 71414 Ensemble d'extension Le casse-tête de Pico Condor - 14,99 $ US / 24,99 $ AU / 14,99 € / 12,99 £ / 14,99 $ AU- 71415 Ensemble d'extension Costume de Mario de glace et monde glacé - 24,99 $ US / 39,99 $ AU / 24,99 € / 19,99 £.- 71416 Ensemble d'extension Le manège de la vague de lave - 34,99 $US / 49,99 $AU / 29,99 £ / 34,99 €.- 71418 Set La boîte à outils créative - 588 pièces - 59,99 $ US / 89,99 $ AU / 59,99 € / 54,99 £.Source : LEGO