Téléchargez chaque numéro de Nintendo Power maintenant

Même si les collectionneurs ne lâcheront pour rien au monde leur précieuse édition papier, les plus curieux (et ceux qui voudraient sécuriser une collection) vont pouvoir se rabattre sur une édition numérique des 285 numéros de Nintendo Power. Vous pourrez ainsi redécouvrir avec émotion les premières pépites de la NES puis des différentes consoles commercialisées par Nintendo jusqu’à l’ère Wii U. Un trésor pour les amoureux de Nintendo qui pèse tout de même, une fois l’intégralité téléchargée, 40 Go. Bigre, il va falloir faire un peu de place sur votre disque dur.

Rappelons que Nintendo Power est un magazine consacré aux jeux vidéo publié par Nintendo of America (et plus tard Future US) de 1988 à 2012. Grâce à un groupe d'archivistes talentueux travaillant sur un projet appelé "Retromags", les 285 numéros sont désormais téléchargeables sur Archive.org.





Chaque numéro de Nintendo Power, du numéro 1 au numéro 285, est disponible au téléchargement au format cbr. D'après ce que j'ai pu constater, il n'y avait pas de collection de tous les numéros en un seul endroit, mais une sélection éparpillée de différents ensembles dont aucun n'était complet. J'ai donc rassemblé tout ça avec l'aide de quelques personnes géniales pour que tout le monde puisse en profiter.

Vous pouvez télécharger chaque numéro individuellement en vous rendant ici mais un peu de patience, le site est plus que saturé à l’heure où nous écrivons ces lignes. Pourtant, certaines personnes se dépêchent, de crainte que Nintendo ne fasse bloquer le site d’archivage alors qu’il serait bien utile de pouvoir préserver tous ces écrits.





Voici comment l’uploader « Gumball », à la tête de ce travail, a présenté ce projet conséquent :Source : Nintendo Life