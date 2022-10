Monster Hunter Rise la 3e mise à jour se dévoile

Dans le cadre de la mise à jour gratuite 3, nous ajouterons la possibilité d’augmenter le niveau de bombardement pour bombarder les lances de tir Lv 6 ou Lv 7 dans Qurious Crafting (le maximum est Lv 8). Nous espérons que cela aidera à élargir la variété des sélections d’armes pour les joueurs. » - Suzuki, directeur #Sunbreak

Si vous appréciez Monster Hunter Rise : Sunbreak depuis son lancement en juin, vous attendez sans aucun doute avec impatience la prochaine mise à jour gratuite du titre, prévue pour « fin » novembre.Capcom a lentement partagé plus de détails sur cette prochaine mise à jour, et maintenant dans son dernier post sur les réseaux sociaux, le directeur du jeu a révélé que l’équipe Monster Hunter ajoutera la possibilité d’augmenter le niveau de bombardement maximum.De plus, la troisième mise à jour gratuite du titre inclura également des variants de monstres et des monstres sous tension. Cette mise à jour sera suivie d’autres mises à jour gratuites des titres en 2023.Voici la feuille de route actuelle, y compris ce qui a déjà été publié :Alors êtes-vous impatient de pouvoir accéder à cette mise à jour ? Il ne vous reste plus qu’un mois à tenir.