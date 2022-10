Une première mise à jour pour Bayonetta 3

Game Modes

Naive Angel Mode, which can be activated to lower the amount of violence and sexual content, can now be used in more scenes. Also, Naive Angel Mode can now be activated when starting the game for the first time.

After starting the game, you can change the Naive Angel Mode setting from “Options > “Screen Display”. However, you cannot do so while in the middle of a chapter. You can change it either from the Title Screen or from “Options” in “Chapter Menu”.



Online

High-scores and best times can now be uploaded in the “Online Leaderboards” section.

Here’s the various ways to upload your high-scores and best times:

Press the + button on the result screen after clearing a chapter

Select a chapter you’ve cleared as well as the difficulty level in “Chapter Menu” → “Online Leaderboards” and press the + button

Select a chapter you’ve cleared in “Chapter Menu” → “Play History” and press the + button

If you obtain a “Platinum” rating for your score or time before downloading this update, the score or time will be adjusted to match the target value of the “Platinum” rating

The “Total Time” for each chapter will be revised if your time is faster than the target value.



General

Game balance has been adjusted.

Other adjustments were made to improve the game play experience.



Des années que les fans l'attendaient mais c'est désormais fait : Bayonetta 3 est disponible, exclusivement sur Nintendo Switch !En ce 28 octobre, vous pouvez vous procurer les nouvelles aventures de Bayonetta et ses amis. Mais avant d'y jouer, vous devrez effectuer une première mise à jour !Numérotée 1.1.0, cette mise à jour de lancement apporte un premier lot de correctifs qui viennent améliorer la qualité du jeu pour les joueurs les plus impatients.Le mode "Naive Angel" qui permet d'ajuster le niveau de violence et de contenu à caractère sexuel à l'écran peut désormais être activé dès le démarrage du jeu et modifier depuis les options du jeu. Un espace sur les meilleurs scores de parties sont également désormais téléchargeables en ligne.Voici le détail du cette mise à jour, en anglais :Bayonetta 3 est dispopnible sur Nintendo Switch.