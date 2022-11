Trailer de lancement pour Just Dance 2023 Edition

Just Dance 2023 Edition - To all the Endless Dancers - Launch Trailer 23/11/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Just Dance 2023 Edition - Launch Song List Trailer 23/11/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Faites de la place dans votre salon, échauffez-vous : Just Dance est de retour ! La mouture 2023 du célèbre jeu de danse d'Ubisoft est disponible sur consoles et plus particulièrement sur Nintendo Switch.Seul ou plusieurs, en local ou en ligne avec un nouveau mode multijoueur, Just Dance 2023 Edition promet d'être très prisé par les familles en cette fin d'année.Voici le trailer pour fêter le lancement du jeu :Plus de 40 titres sont disponibles dans le jeu avec évidemment de nombreux tubes dont, pour la première fois, des chansons du groupe BTS. Lady Gaga, Bruno Mars et Justin Timberlake sont aussi de la partie.Voici d'ailleurs un aperçu de la playlist du jeu en vidéo :Just Dance 2023 Edition, désormais disponible sur Nintendo Switch.