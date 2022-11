Splatoon 3 : un nouveau mode, de nouveaux stages, items et bien bien plus dans la version 2.0.0 disponible ce 30 novembre

De nouvelles armes seront disponibles pour la saison du frimas à partir de ce jeudi 1er décembre.

On te les présente dans ce thread : pic.twitter.com/2KrQZGYxA6 — Splatoon France (@Splatoon_FRA) November 28, 2022

Fonctionnalités ajoutées, améliorations des fonctionnalités et ajustements

Modifications de la saison et du catalogue

Modifications apportées au mode multijoueur

Modifications apportées aux X Battles

Changements dans le classement

Modifications apportées à Salmon Run

- Les batailles tricolores ont été modifiées de façon à ce que tous les joueurs puissent jouer dans l'équipe attaquante ou défensive, quels que soient les résultats de la mi-temps.

- Les joueurs peuvent s'inscrire seuls ou en binôme avec un ami. S'ils jouent seuls, ils seront jumelés avec un autre joueur solo, comme auparavant.

- Un groupe de huit sera créé à partir de quatre paires, et une bataille tricolore 2 contre 4 contre 2 commencera.

- Les joueurs ne savent pas s'ils feront partie de l'équipe attaquante ou de l'équipe défensive avant le début de la bataille.

- Les joueurs ont une chance sur deux d'être dans l'équipe attaquante ou dans l'équipe défenderesse, quelle que soit leur affiliation à l'équipe Splatfest.

- En fonction des ratios de population des équipes Splatfest, il peut y avoir des batailles tricolores où les huit joueurs font partie de la même équipe Splatfest. Dans ces cas, le Clout ne sera pas calculé.

- Le Clout gagné dans les batailles tricolores sera désormais calculé dans les résultats finaux, et les points attribués pour chaque catégorie ont été ajustés.

Une partie de la façon dont l'indice est calculé pour les batailles tricolores a changé.

- Augmentation du bonus de victoire pour l'équipe en défense.

- Lorsque l'équipe en tête à la mi-temps est l'équipe en défense et que les équipes attaquantes sont des équipes de deuxième ou troisième place, un bonus de 1,5 fois l'indice de victoire sera attribué.

- Lorsque vous gagnez une bataille 10x, 100x ou 333x, cela sera indiqué dans votre boîte de promesses de dons.

- Après avoir gagné une bataille 100x ou 333x, vous pouvez monter à bord du char de votre équipe depuis votre boîte de promesses de dons pour prendre des photos commémoratives.



Les notes de version contiennent des dizaines d'autres changements que le commun des mortels considèrera comme mineurs mais qui feront certainement une énorme différence pour les joueurs les plus aguerris de Splatoon 3 : ne manquez pas leur lecture sur le site officiel nord-américain si d'aventure vous êtes de ceux-là !



Rendez-vous dès le 30 novembre 2022 sur Nintendo Switch avec la version 2.0.0 de Splatoon 3 !



Une mise à jour peut en cacher une autre : après le golf dans Nintendo Switch Sports qui passe en version 1.3.0, c'est au tour de Splatoon 3 de faire l'objet d'une mise à jour avec la version 2.0.0 du jeu qui sera disponible le mercredi 30 novembre 2022.Cette version est assez colossale puisqu'elle permettra de découvrir un nouveau mode, le mode X Battle. En plus, deux nouvelles arènes vont faire leur apparition dans les modes compétitifs, et un nouveau stage pour le mode Salmon Run va être ajouté. Ajoutez encore de nouveaux types d'armes : vous l'aurez compris, il y a du lourd dans cette version 2.0.0 de Splatoon 3 !Vous pouvez retrouver les nouveautés dans ce fil de discussion sur le compte officiel de Splatoon sur Twitter :On vous a traduit* ces notes de version :Le 1e décembre 2022, des données relatives à la Saison du frimas 2022 seront ajoutées au jeu. Cela comprend :- Un nouveau catalogue, et avec lui les nouveaux équipements, titres, Splashtags, décorations, autocollants et emotes qui y sont inclus.- Environ 50 nouveaux articles ajoutés aux gammes de produits des magasins.- Deux nouvelles arènes : Brinewater Springs et Flounder Heights.- Une nouvelle scène Salmon Run : Marooner's Bay.- Trois nouveaux types d'armes principales.- Dix nouvelles séries d'armes principales existantes associées à différentes armes secondaires et spéciales.- Treize nouvelles cartes de combat Tableturf.- La possibilité de consulter le contenu de votre catalogue a été ajoutée. Les joueurs peuvent vérifier leur catalogue en ouvrant le menu principal avec le bouton X, en allant dans l'onglet Statut et en sélectionnant Catalogue.- Les spécifications de certaines armes principales ont été modifiées (Tri-Stinger, Splatana Wiper), d'armes secondaires (Angle Shooter) et armes spéciales (Zipcaster, Ink Vac, Reefslider, Tenta Missiles).- Les points nécessaires pour l'obtention de certaines armes ont été revues à la hausse ou à la baisse de 10 points.- Le terrain du stage Undertow Spillway a été partiellement modifié- L'effet sonore lorsque vous touchez un adversaire avec le tir non perforant d'un chargeur est désormais plus facile à entendre.- Les effets sonores lorsque la Splat Bomb, Torpedo, ou Fizzy Bomb roulent sur le sol sont désormais plus faciles à entendre.- Les effets sonores des coups directs lorsqu'un Angle Shooter touche un adversaire et lorsqu'il touche un autre objet physique sont désormais différents.- L'effet sonore du coup direct du Angle Shooter est désormais plus facile à entendre à distance.- L'effet sonore lorsque vous maniez le Trizooka est désormais plus difficile à entendre pour les alliés et plus facile à entendre pour les adversaires.- L'effet sonore lorsqu'un adversaire charge une bombe Booyah est désormais plus facile à entendre.- Les effets sonores de vol et d'impact d'une bombe Booyah lancée par un adversaire sont désormais plus faciles à entendre.Le mode X Battle est un nouveau mode de combat, qui est ajouté dans le cadre de cette mise à jour 2.0.0.- Le mode X Battle est un mode de combat où les joueurs de rang S+0 et plus peuvent s'affronter pour gagner de la Puissance X. La puissance X est calculée séparément pour chaque mode de combat comme Splat Zones ou Tower Control.- Les joueurs s'affrontent jusqu'à ce qu'ils atteignent trois victoires ou trois défaites, après quoi ils gagnent ou perdent de la puissance X en fonction des résultats.- Le monde est divisé en deux divisions dans lesquelles se déroulent les X Battles pour obtenir la plus grande puissance X : la division Takoroka, qui comprend le Japon, Hong Kong, la Corée du Sud, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, et la division Tentatek, qui comprend les Amériques et l'Europe.- La division à laquelle un joueur est affilié est déterminée la première fois qu'il participe à une bataille X chaque saison. Une fois déterminée, la division ne peut être changée au cours de la saison.- Les X Battles seront disponibles pour jouer le 30 novembre, en même temps que la saison du frimas 2022.- Ajout d'une fonctionnalité permettant aux joueurs de réinitialiser volontairement leur rang.- Cette fonctionnalité ne peut être utilisée qu'une fois par saison par les joueurs de rang B ou supérieur.- Le rang auquel un joueur est réinitialisé est déterminé automatiquement par ses capacités estimées sur la base de ses combats jusqu'à ce moment-là.- Les joueurs peuvent utiliser cette fonction en ouvrant le menu Lobby, en déplaçant leur curseur sur Bataille d'anarchie et en appuyant sur le bouton ZL.- Certaines valeurs du coût initial en points de rang dépensés pour entrer dans une bataille anarchique (série) ont augmenté.- Des données relatives à l'événement Big Run ont été ajoutées.- Le Big Run est un phénomène au cours duquel un grand nombre de Salmonidés remontent le courant une fois tous les quelques mois.- Pendant la durée d'un Big Run, des Salmon Run seront organisés spécialement sur les scènes de combat régulières.- À la fin du Big Run, différentes décorations seront attribuées aux joueurs en fonction des résultats du Big Run. Ces décorations seront calculées en fonction du plus grand nombre d'œufs d'or collectés en une seule journée de travail dans toute la base de joueurs.Ajout d'une fonctionnalité permettant de sauvegarder et de rejouer les scénarios de travail.- Un scénario de travail est l'ensemble des données collectées comprenant les éléments d'un même poste de travail, tels que la scène, la panoplie d'armes, les salmonidés qui apparaissent et les événements spéciaux.- Les joueurs peuvent sauvegarder des scénarios de mission à partir de l'écran "Missions récentes" du terminal Grizzco.- Les joueurs peuvent reproduire un scénario et le tenter autant de fois qu'ils le souhaitent en créant une salle de travail privée, puis en appuyant sur le bouton ZL pour sélectionner un scénario.- Les scénarios de travail peuvent être partagés avec d'autres joueurs grâce au code émis lors de la sauvegarde du scénario.Remarque : en saisissant un code à la borne Grizzco, vous pouvez également télécharger et sauvegarder les scénarios d'autres joueurs.- Lors de la sortie d'une nouvelle mise à jour, il est possible que les scénarios de travail des versions précédentes ne puissent plus être utilisés.- Les conditions d'utilisation de la fonction de réinitialisation du rang ont été modifiées : il faut désormais être au-dessus du Go-Getter 40.- Lorsqu'un joueur dont le rang est supérieur à Eggsecutive VP 100 utilise la fonction Réinitialiser le rang, il n'est pas réinitialisé en une seule fois à la valeur de rang 40. Ils seront réinitialisés par étapes de 100 points à la fois.- Lorsque l'étape change, le rang sera réinitialisé à 40 VP consécutifs, comme c'était le cas auparavant.- Certaines capacités des Boss Salmonidés ont été modifiées.- Les performances de certaines armes spéciales ont été modifiées.- Le nombre de boss salmonidés pouvant apparaître en même temps a été plafonné à 15.- En battant des boss salmonidés à un rythme régulier, même à des niveaux de danger élevés, les joueurs n'atteindront pas cette limite. Cette modification a été apportée car, dans les cas où les joueurs sont poursuivis par des boss qu'ils ne peuvent pas éclater, l'apparition d'un trop grand nombre de boss peut ralentir le jeu et rendre plus difficile que nécessaire la reprise en main de la situation.* Traduction réalisée avec l'aide de la solution en ligne deepl