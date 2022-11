La nouvelle saison de Pokémon GO arrive le 1er décembre : Vœux fabuleux 

C’est l’heure de faire un vœu, Dresseurs...



Les saisons s'enchaînent et alors que l'hiver commence à se faire sentir en Europe, Pokémon GO va entamer la saison des vœux fabuleux en décembre !Niantic a aujourd'hui présenté les premiers éléments de la nouvelle saison de Pokémon qui devrait nous accompagner pendant les 3 prochains mois. Voici la vidéo :Dès le 1er décembre, la saison commencera et le 3 décembre, une première journée Méga-Raids d'Hoenn permettra d'obtenir Méga-Jungko, Méga-Braségali et Méga-Laggron. Un ticket permettra d'obtenir quelques récompenses supplémentaires pour vous accompagner dans ces Raids.En 2023, un Circuit consacré à Hoenn devrait avoir lieu et la bande-annonce nous permet de voir que la saison permettra d'introduire dans Pokémon GO les deux formes renforcées de Kyogre et Groudon : Primo-Kyogre et Primo-Groudon. Restez connectés !