Le Circuit Pokémon GO : Hoenn aura lieu les 25 et 26 février 2023

L'année 2022 a été celle du grand retour des évènements grandeurs natures dans Pokémon GO. L'année 2023 va avoir la lourde tâche d'être à la hauteur des attentes des milliers de joueurs à travers le monde qui rêvent de se retrouver pour capturer de nouveaux Pokémon.Pour le moment, un seul évènement a été annoncé et il aura lieu à Las Vegas, aux Etats-Unis le 18 et 19 février 2023. Si vous souhaitez y assister, il vous faudra acquérir un ticket (en plus d'un billet d'un avion et un hôtel !) mais vous devriez pouvoir profiter d'un bel évènement où le Pokémon d'Hoenn seront mis en avant.Que le reste du monde se rassure : une semaine plus tard, un aura évènement se déroulera à l'échelle mondiale avec un Circuit Hoenn qui devrait reprendre ce qui a fait le succès des précédents Circuits : des rotations d'habitats et des défis de collection pour vous pousser à acquérir l'ensemble des Pokémon issus des jeux Pokémon Rubis et Pokémon Saphir. De nombreuses formes Chromatiques de Pokémon feront d'ailleurs leur apparition pour la première fois !Mais ce n'est pas tout ! L'évènement devrait être l'occasion de découvrir les formes Primales de Kyogre et Groudon, introduites dans les remakes des jeux sur Nintendo 3DS. Nous vous tiendrons évidemment au courant dès que nous aurons davantage d'informations à ce sujetPokémon GO est disponible gratuitement sur smartphones.