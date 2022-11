En route pour l’espace avec le premier DLC de Two Point Campus

Galerie images 30/11/2022









Two Point Campus: Space Academy | Announce Trailer (PEGI) 30/11/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Faisons un petit retour en arrière. Two Point Campus arrivait sur nos consoles le 9 août dernier et déjà plus d’un million de joueurs ont embarqué dans la nouvelle aventure loufoque du deuxième de la série Two Point.Si vous faites partie de ceux qui ont déjà commencé leur carrière de directeur de campus, après la gastronomie, la science ou encore l’art de la chevalerie, emmenez vos élèves encore plus loin avec l’Académie Spatiale. Découvrez trois nouveaux campus stellaires, accueillez six nouveaux archétypes d’étudiants et autres nouveautés.Développez l’esprit des étudiants, poussez la réflexion au-delà des étoiles et ouvrez vous au monde des extraterrestres à l’Univers-cité. Le comté a besoin de votre aide pour défendre ses lignes de front galactiques et pour sa diplomatie inter-dimensionnelle. Les élèves représentent l’avenir de la population, préparez donc cette génération à la cohabitation avec une vie qui vient d’ailleurs. Occupez un astéroïde gourmand dans le but de piller ses ressources naturelles et délicieuses.Afin de mener à bien ces enseignements, la nouvelle Salle des Commandes éduque au maniement du phaser. Mais on n’oublie pas les compétences plus “physiques” avec la formation à l’Espace de Combat qui permettra à vos étudiant de s’affronter équipés de matraques énergétiques, à la manière du chambara de Nintendo Switch Sports. Quoi de mieux pour les préparer à être opérationnels au front ?Le campus est unique en son genre et les matières enseignées sont très diversifiées. Avec l’ajout de cette spécialité, vous aurez de quoi attirer les meilleurs candidats et former les futurs astronautes et chevaliers de l’espace, mais vous pourrez également accueillir des extraterrestres désireux de maîtriser tous les savoirs interdits de la galaxie.Enfin, n’oublions pas qu’un campus sert à former, mais c’est surtout une période de la vie où les étudiants apprennent à vivre en groupe et à faire la fête comme jamais ! Une nouvelle convention sci-fi arrive au bureau des étudiants ainsi que la possibilité d’organiser un concert du roi cosmique du rock. Faites partie de l’aventure intersidérale à partir du 6 décembre.Attention, n’oubliez pas qu’il faut avoir le jeu de base Two Point Campus pour pouvoir profiter de ce DLC.