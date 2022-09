Déjà un million de joueurs sur Two Point Campus

Two Point Campus a été un tel bonheur à créer que nous sommes particulièrement heureux de voir autant de gens apprécier le jeu ! Nous étions convaincus d’avoir façonné une expérience que les fans allaient adorer, mais les retours de la communauté ont largement dépassé nos attentes ! Nous souhaitons remercier l’ensemble des joueurs et joueuses du monde entier pour le soutien qu’ils nous témoignent en explorant sans relâche les nombreuses possibilités offertes par le jeu. Nous sommes impatients de découvrir les idées originales et fantastiques que la communauté aura encore à l’avenir.

Joli succès pour SEGA Europe et Two Point Studios : Two Point Campus vient de franchir le cap du million de joueurs, deux semaines seulement après sa sortie sur différentes machines dont la Nintendo Switch.Evidemment, aussi bien du côté de SEGA que du côté du studio, on se réjouit de la jolie performance du jeu de gestion, à l'instar de Mark Webley, Studio Director chez Two Point Studios :L'occasion est donc idéale pour rappeler ce qu'est Two Point Campus : ceux qui ont joué à Two Point Hospital savent à quoi s'attendre, puisqu'il s'agit là encore d'un jeu de gestion, où on va cette fois s'efforcer de développer une université pour construire le campus idéal.Déjanté, avec des cours aussi originaux que fous, les occasions de faire passer aux étudiants virtuels de son campus des années universitaires inoubliables sont nombreuses. Et on est donc déjà plus d'un million de joueurs à avoir tenté de créer le campus parfait.