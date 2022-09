Tag-Tag vient repeindre Pokémon Écarlate & Pokémon Violet

Tag-Tag prend ses marques ! | Pokémon Écarlate & Pokémon Violet 09/01/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Le teasing avait commencé il y a quelques jours : des drôles de dessins avaient été aperçus dans un bois de la région de Paldea. Aujourd'hui, le voile a été levé sur le Pokémon Tag-Tag, nouveau venu de cette neuvième génération.Le Pokémon Singe Venin agit dans la nuit et empoisonne ses ennemis à l'aide de ses membres recouverts de poison. Il possède les talents Délestage et Toxitouche.Voici la première vidéo permettant de découvrir le Pokémon dans son milieu naturel :Puis une seconde qui est en fait un trailer présentant le jeu dans Pokémon Ecarlate et Pokémon Violet.Tout cela nous donne envie de découvrir le Pokémon par nous-mêmes et d'explorer un peu plus la région de Paldea. Pour cela, rendez-vous le 18 novembre avec la sortie mondiale de Pokémon Ecarlate et Pokémon Violet !