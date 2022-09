Trailer de lancement de JoJo's Bizarre Adventure : All-Star Battle R

Galerie images 01/09/2022























JoJo's Bizarre Adventure: All-Star Battle R - Launch Trailer 09/01/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

JoJo's Bizarre Adventure : All-Star Battle R prépare sa sortie sur Switch, et pour cette occasion Bandai Namco publie le trailer de lancement pour mettre en avant les informations suivantes :- Un roster de 50 personnages jouables, issus des différents arcs narratifs de la série.- Une variété de modes de jeu avec le All Star Battle, pour revivre les affrontements de l’anime avec plus de 100 batailles et la possibilité de débloquer des skins spéciaux pour les différents personnages.- Un mode arcade, du online, du versus, un mode entraînement et un mode galerie. Le jeu est basé sur le game design de All Star Battle sorti en 2012, les traits ont été retravaillés et affinés afin de correspondre à la perfection au style graphique unique du manga d’ Hirohiko Araki.Le trailer met aussi en avant le Season Pass (25,99€) avec 4 nouveaux personnages qui seront dévoilés prochainement, 2 nouveaux skins et une early access de 2 jours.Enfin la présentation d'une édition Digital Deluxe au prix de 69,99€ comprenant le jeu, le season pass et son DLC de costumes ainsi que 5 animations spéciales.