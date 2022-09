[Rumeur] Biomutant sur Nintendo Switch

Galerie images 01/09/2022



- Une nouvelle approche du combat à la 3e personne

- Une partie évolutive

- De l’artisanat de haut niveau pour vous équiper comme vous le souhaitez

- De la survie dans un monde ouvert plein de vie

- Une histoire inhabituelle avec une fin inhabituelle

Biomutant - World Trailer 09/01/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Ce n’est pas la première fois que cette rumeur traîne. On se rappelle qu’en 2019 le distributeur EB Games laissait planer le doute avec une fiche de jeu en précommande créée sur son site. Finalement, aucune annonce n’est venue confirmer cette sortie depuis.Cette fois c’est au tour d’un distributeur portugais Gaming Replay de répéter l’opération. En effet, le site propose de précommander le jeu sur Switch pour la somme de 54,99€ pour un lancement prévu le 25 octobre 2022. Alors que THQ Nordic reste silencieux, on peut s’attendre à avoir prochainement un communiqué officiel de l’éditeur.Biomutant est un RPG post-apocalyptique sorti sur PC, PS4 Xbox One en mai 2021 et arrive sur PS5 et Xbox Series ce mois de septembre 2022. On évolue dans un monde ouvert avec un système d’arts martiaux mêlant corps à corps, tir et pouvoirs mutants.En résumé c’est :En attendant la confirmation de l’éditeur, on vous repartage la vidéo du trailer qui donne très envie !