Petit Dej PN du vendredi 2 septembre 2022 : Playasia lance une branche édition, croisade de The Pokémon Company contre des sociétés chinoises, des titres Gamecube ou pas Gamecube sur Switch et les concerts Animal Crossing et Splatoon 3

Playasia se lance dans l'édition des jeux

Pour ses 20 ans d'existence dans l'industrie du jeu vidéo, Playasia lance officiellement Playasia Publishing, une nouvelle branche d'édition de jeux vidéo de Playasia destinée à poursuivre l'objectif de fournir des jeux à un public mondial. Une évolution assez logique puisque Playasia est un poids lourds de la distribution de jeux en ligne pour des partenaires en Asie, a 20 années d'expérience dans la vente au détail et surtout est le partenaire exclusif de centaines de titres physiques. Si vous voulez souvent un titre physique exclusif à l'Asie, Playsasia vous le procure assez facilement.





"Nous voulons simplement contribuer à rendre les jeux accessibles à un plus grand nombre de personnes, qu'il s'agisse d'un titre ancien laissé inaccessible par le temps, d'un jeu nécessitant des options linguistiques étendues ou d'un jeu innovant qui pourrait franchir une étape supplémentaire grâce à notre soutien." - Hardy Pace, développement commercial chez Playasia

Avec une base de clients établie de longue date et en pleine croissance, ayant une affinité pour les médias japonais et asiatiques, Playasia se concentrera immédiatement sur l'amélioration de la disponibilité mondiale de ces titres, tout en cherchant continuellement à innover dans toutes les régions.

Playasia Publishing s'efforcera de fournir une assistance directe aux développeurs tout au long des processus de développement et de publication de logiciels, notamment en les aidant à adapter les titres existants à de nouvelles plates-formes et en améliorant l'accessibilité grâce à des options linguistiques. Les jeux physiques joueront un rôle important dans le catalogue proposé par Playasia Publishing dont un nouveau standard d'édition collector déjà en cours de développement pour les titres à venir.







Fondé en 2002, Playasia est le premier détaillant indépendant spécialisé dans les jeux vidéo japonais et asiatiques. La branche édition de Playasia, lancée en 2022, améliorera encore notre capacité à offrir aux développeurs et aux éditeurs de jeux la possibilité de lancer leurs logiciels à la fois physiquement et numériquement en Amérique du Nord, en Europe et en Asie.

Les dates et horaires des prochains Nintendo Live 2022 autour de Splatoon 3 et Animal Crossing : New Horizons.

C'est la fin de deux années d'interruption pour cause de pandémie. Les concerts live de Nintendo reviennent avec deux spectacles programmés. Le premier autour d'Animal Crossing avec DJ K.K Paradise Mixx ! Le second sera une performance live de Deep Cut, le nouveau trio de Splatoon 3. Ces concerts auront lieu sur deux journées, le 8 et 9 octobre 2022, chaque performance durant 45 minutes dans le hall 3 sud du Tokyo Big Sight.





Les gagnants de la loterie "Admission générale" seront informés par e-mail ou par un autre moyen de l'heure et du numéro de siège du spectacle musical auquel ils auront gagné le droit d'assister, d'autres événements tels que des concours de jeux, des scènes et des expériences de jeux se tiendront dans les halls 1-2 Sud.





Nous aurons pour ces deux journées trois spectacles par jour, tous identiques, et le dernier spectacle du 9 octobre sera diffusé en livestream sur YouTube afin que les personnes qui ne peuvent pas assister à l'événement puissent quand même en profiter. Les horaires de chaque spectacle sont indiqués ci-dessous.



Représentation 3 : 18 h 00 JST (2 h 00 PT) (11h00 du matin à Paris)





Pour voir donc en direct le livestream, rendez-vous le vendredi 9 octobre 2022 à 11h du matin (pas facile pour ceux qui bossent ou sont dans leurs études).



La Pokémon Company part en guerre contre six entreprises chinoises

La maison mère des Pokémon voit rouge et poursuit six entreprises chinoises à qui elle reproche une violation flagrante de ses droits d'auteur, et exige des excuses publiques et des dommages et intérêts.





Pocket Monster Reissue a été exploité sur les principaux magasins d'applications chinois depuis 2015, et mis en ligne notamment par Jiangyin Zhongnan Heavy Industries Co, une société fabriquant à la fois des tuyaux métalliques pour l'industrie mais aussi des jeux.





Comme l'explique Nintendo Life, certains jeux Pokémon ne sont pas disponibles officiellement en Chine continentale alors que la franchise est populaire. Un moyen de contourner les interdictions est donc de réaliser des pirates des jeux et on peut dire que Pocket Monster Reissue a eu la main lourde, en reprenant de l'imagerie non autorisée pour faire le promotion de son jeu.



Maintenant que Pokémon a commencé à s'implanter officiellement, la société souhaite donc que ces versions pirates cessent. Les revenus de Pocket Monster Reissue ont apparemment dépassé 300 millions de yuans en 2016, avec un chiffre d'affaires mensuel dépassant les 30 millions de yuans soit environ plus de 4 millions de dollars par mois au cours de sa première année, et les bénéfices de la société ont augmenté chaque année. Depuis l'annonce de la poursuite, le prix de l'action de Jiangyin Zhongnan Heavy Industries a baissé de 6%. Pour le moment, ni la compagnie chinoise ni Nintendo n'ont souhaité faire de commentaires sur le sujet.





Les rumeurs en pagaille autour de portages de différents jeux GameCube, à destination de la Switch.

Cela ne pouvait pas manquer, avec un Nintendo Direct courant septembre 2022 plus que probable devant arriver, les rumeurs s'agitent avec notamment le sempiternel sujet de portages de jeux GameCube à destination de la Switch.







De nombreux initiés de l'industrie affirment que Nintendo travaille sur un certain nombre de remasters de la GameCube pour la Switch, sans bien sûr citer précisément les titres élus. Alors chacun y va de son pronostic, mixant fanbase qui espère toujours son jeu culte et d'autres plus réalistes quand on regarde les portages Wii U qui ne sont pas encore débarqués sur la Switch.





We’re gonna do a lot of winning this month, Gamecube nation — Liam Robertson (@Doctor_Cupcakes) September 1, 2022

Faites vos choix, nous avons F-Zero GX, Metroid Prime, The Legend of Zelda : Twilight Princess, The Legend of Zelda : The Wind Waker, Pikmin 1 et Pikmin 2. Que de bons titres et qui mériteraient pleinement une ressortie. Bon il est vrai que pour Pikmin, on aimerait bien que M Miyamoto nous dise où est caché son Pikmin 4, censé être achevé en 2015. Pour les Zelda, si on doit sortir quelque chose avant Noël, il va falloir se dépêcher car la suite de Breath doit arriver au printemps 2023 (même si des rumeurs évoquent un nouveau report pour le troisième trimestre 2023), pour les Pikmin pourquoi pas, pour F-Zero GX on aimerait totalement mais en croisant les doigts pour une version remaster et non un simple portage pour une nouvelle bibliothèque payante du Nintendo Switch Online.





Si le Nintendo Direct arrive bientôt, cela mettra fin à certaines rumeurs. Au lieu de spéculer sans arrêt, goutons déjà aux titres dont nous sommes sûrs de voir leur arriver sur la plateforme Switch, il y a déjà pas mal de candidats alléchants, comme vous avez pu le voir dans le récapitulatif de sorties de septembre 2022









