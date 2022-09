[RETRO PLAYN!] Super Mario 64 a 25 ans

PlayN! Retro Super Mario 64 a 25 ans (N64-1997) 09/02/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Ce n'est pas si souvent qu'on a l'occasion de parler des jeux Nintendo 64. Certes, on a la console virtuelle N64 maintenant disponible sur Switch, mais ceux qui comme votre dévoué ont encore la console originale à brancher sur une TV cathodique via ce qu'on appelle en archéologie une prise Péritel savent ce que je veux dire : Super Mario 64 est et sera toujours un jeu à part !Saviez-vous qu'hier, 1e septembre, était la date du 25e anniversaire de la sortie de Super Mario 64 sur N64 ? Le temps passe, le temps file, et Boris a appuyé sur Pause pour enregistrer un Rétro PlayN! consacré à Mario 64 et que vous pouvez voir dès maintenant sur notre chaîne YouTube :Pour son incursion dans le monde en 3D imaginé par Miyamoto et ses équipes au milieu des années 1990, Boris a choisi de jouer sur la version Console Virtuelle du jeu : 25 ans après, les sensations sont-elles toujours au rendez-vous ? Les polygones assez marqués aujourd'hui ont-ils toujours du charme ?On vous propose de regarder cette vidéo proposée par Boris sur notre chaine YouTube puis de venir partager votre expérience Mario 64 en commentaire ci-dessous... ou sur notre Discord pour expliquer à la jeune génération qu'il y a des jeux qu'il faut avoir faits dans sa vie !