Mario Kart Tour abandonne les loot box et ajoute le mode bataille

"Enfin" Dira t-on ! Depuis de long mois, les datamineurs révélaient la présence de fichiers dans les données du jeu Mario kart Tour qui ne laissaient pas de place au doute : le mode bataille allait arriver dans Mario Kart Tour. Cette fois-ci, c'est officiel ! Via une annonce in-game, Nintendo confirme enfin l'arrivée du mode bataille, en multijoueur et en solo lors d'une nouvelle saison qui débutera le 5 octobre.





Pour rappel, le mode bataille est un mode ou les joueurs disposent de ballons attachés à leur kart. Le but du jeu est donc d'éclater les ballons des autres participants, tout en veillant à ne pas perdre ses ballons, sinon c'est la fin de la partie.

La fin d'un modèle économique ?

En même temps que cette mise à jour, ce sera la fin des lootbox, les tuyaux qu'on peut tirer avec rubis afin d'obtenir des éléments (pilote, kart, aile) aléatoires au profit d'une boutique appelée "Sélection en lumière". Cette boutique permettra d'acheter avec vos rubis les pilotes, larts et ailes en lumière de la saison, mais des éléments des saisons précédentes pourront toujours y faire leur apparition.





En espérant que cette transformation sera l'occasion pour Nintendo de refondre la page des boutiques, oui, "des", car le jeux en possède plusieurs. Il y a la Boutique des tenues Mii, permettant comme son nom l'indique d'acheter des tenues Mii, mais il y aussi la Boutique de jetons qui permet d'acheter des éléments divers et variés grâce à des jetons collectés selon une méthode définie pour la saison en cours (ramassés comme des pièces sur le circuit, percuter les adversaires avec des carapaces...), il y a aussi la "sélection du jour" dont le contenu (éléments ou tickets) change chaque jour, et enfin la Boutique de ligue, dont le contenu dépend de votre niveau de ligue. Cela fait donc 4 boutiques existantes, toutes sur la même page à scroller, qui verront une 5ème les rejoindre prochainement.





Cette annonce peut paraitre surprenante, mais pas autant que cela car les dérives des lootboxs font de plus en plus parler d'elles négativement et les pays commencent à se montrer de plus en plus nombreux à les interdire. Ainsi, c'est le choix de la Belgique, ou Mario Kart Tour ne peut être présent ni Fire Emblem Heroes. Des voix s'élèvent dans de plus en plus de pays n'ayant pas de loi contre les lootbox pour encadrer ce système. Nintendo semble donc prendre les devants sur ce sujet pour Mario Kart Tour.



Une saison Mario vs Luigi

En attendant ces modifications, le jeu lancera mercredi prochain une saison Mario VS Luigi qui permettra de jouer avec Luigi en costume de chevalier (allez savoir pourquoi) et le retour du circuit de la Nintendo 64 Autodrome Luigi dont les images illustrent l'article.



Alors, serez-vous plutôt Team Luigi ou Team Mario ?