2 petits soucis corrigés avec la version 2.2.1 de Mario Kart 8 Deluxe

Pass circuits additionnels de Mario Kart 8 Deluxe - La vague 3 arrive le 7 décembre ! 22/12/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

La semaine dernière, Nintendo a mis en ligne la version 2.2.0 de Mario Kart 8 Deluxe, à l'occasion de la disponibilité de la superbe vague 3 du DLC Pass Circuits Additionnels Une nouvelle version a été mise en ligne aujourd'hui, avec deux correctifs pour les nouvelles courses de la vague 3, Balade berlinoise et Détour à LondresVoici la traduction des notes de version :- Correction d'un problème où, lors d'un jeu en ligne dans Balade berlinoise, l'image était hachée.- Correction d'un problème où, lors d'un jeu dans Détour à Londres, le joueur est transporté par Lakitu après être tombé du parcours et il n'était pas renvoyé à l'endroit approprié.Vous le voyez, rien de dramatique, mais la mise à jour n'en reste pas moins obligatoire pour jouer en ligne : avec les ventes de Switch toujours nombreuses à Noël, peut-être ne serait-il pas superflu de configurer votre console en amont, si c'est possible, et de procéder aux différentes mises à jour, car celles-ci ont été nombreuses en cette fin d'année.