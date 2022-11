Les courses et la date de sortie de la vague 3 de Mario Kart 8 Deluxe annoncées

Pass circuits additionnels de Mario Kart 8 Deluxe - La vague 3 arrive le 7 décembre ! 21/11/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Les circuits des Coupes Pierre et Lune

Voici la liste des noms des circuits en français communiqués par Nintendo dans son communiqué officiel...

Les prédicateurs l'avaient dit sur notre Discord : la prochaine vague Mario Kart 8 Deluxe "allait" arriver avant les vacances de Noël, histoire de ne pas mettre plus à mal encore les infrastructures réseau de Nintendo toujours à la peine lors des Fêtes de fin d'année. Eh bien Nintendo a annoncé aujourd'hui la sortie de la Vague 3 du DLC MK8D sur Switch pour le 7 décembre 2022.Voici la bande-annonce révélant l'arrivée de la vague 3 :Ce nouveau DLC permettra de retrouver 8 nouvelles courses qui nous emmèneront au Jardin Peach de la DS, au Mont festif bien de saison de Mario Kart Tour dont on découvrira aussi un circuit spécial Londres. La Course Arc-en-ciel de la 3DS rejoindra les circuits incontournables de Mario Kart 8 dans le cadre de cette 3e vague.Les deux Coupes que nous pourrons courir seront la Coupe Pierre et la Coupe Lune, avec une sélection de circuits venus de la Wii, la Game Boy Advance, la Nintendo DS et la Nintendo 3DS.Coupe Pierre :- Détour à Londres- Lac Boo (de Mario Kart: Super Circuit)- Mont Éboulis (de Mario Kart 7)- Bois Vermeil (de Mario Kart Wii)Coupe Lune :- Balade berlinoise (de Mario Kart Tour)- Jardin Peach (de Mario Kart DS)- Mont festif (de Mario Kart Tour)- Route Arc-en-ciel (de la Nintendo 3DS)Une fois ces circuits disponibles sur votre console, nous aurons donc déjà accompli la moitié du chemin de ce DLC inattendu lors de son annonce : 24 circuits sur les 48 seront alors disponibles, et les 3 prochaines vagues seront publiées dans le courant de l'année 2023.Rappelons que si vous disposez d'un abonnement au Pack Additionnel du Nintendo Switch Online, l'accès au contenu du DLC Mario Kart 8 est gratuit pendant toute la durée de votre abonnement. Si vous préférez acheter le DLC, vous pouvez l'acquérir sur le Nintendo eShop ou My Nintendo Store.Source : Nintendo France