Let's Sing 2023 Hits Français et Internationaux va bientôt agrandir sa liste de titres disponibles via un DLC. On ne peut que regretter que le calendrier de sortie manque le réveillon de Noël pour la version Switch, mais ce pack de chansons Christmas Hits vous apportera cinq nouveaux titres sur votre édition Switch, à partir du 26 décembre 2022. Ce pack est en revanche déjà disponible sur PlayStation 5, PlayStation 4 et Xbox.



Regardons ce que ce DLC a à nous proposer pour 3,99 £ (curieusement le communiqué de presse ne donne que le prix anglais, ce qui nous amène à 4,65 € en conversion) :





- Mabel – Loneliest Time Of Year

Tous ces titres seront bien évidemment compatibles avec les différents modes de jeu de Let’s Sing, vous permettant d’y jouer seul ou à plusieurs, en duo, via des défis et même en ligne. Même si la formule n’a pas changé d’année en année, avec un gros bémol sur la nécessité de télécharger les titres Français, Let’s Sing reste le poids lourd incontournable du marché Karaoké sur consoles.





Source : PR



- Queen – Thank God It’s Christmas- Coldplay – Christmas Lights- Shakin Stevens – Merry Christmas Everyone- Robbie Williams feat. Nicole Kidman – Something Stupid