L’antique jeu Airball sort en version physique sur NES et GBA aujourd’hui

Airball est un puzzle game en vue isométrique du studio Microdeal, un genre largement représenté durant la seconde moitié des années 80. Développé en 1987 sur Dragon 32/64 et TRS-80 Color Computer par Ed Scio à la programmation, avec des graphismes de Pete Lyon et une musique de Paul Shields, puis porté sur la plupart des micros de l’époque, y compris une version Apple II GS limitée à 150 exemplaires, son portage annoncé sur console a fait choux blanc. Hormis une vague trace d’un portage GBA et le développement d’une version NES annulée, il aura fallu 25 années avant de voir débarquer un remake sur Dreamcast basé sur la version Atari ST.

C’est donc une sacrée surprise de voir débarquer en version physique sur NES et GBA ce jeu par le biais de l’éditeur de jeux indépendant The Retro Room Games. Chaque version est disponible au tarif de 49,99 $, avec une boîte reproduisant l’allure des jeux de l’époque, une cartouche et un manuel d'instruction. Si vous êtes intéressé(e), voici le lien pour l’acquérir.





Dans Airball, vous serez transformé en une boule d'air et envoyé dans un manoir par un méchant sorcier. Trouvez le livre de sorts et les ingrédients qui peuvent vous donner des indices sur la façon de vous retransformer en humain dans un labyrinthe contenant 150 pièces isométriques.





Si la version GBA présentera des graphismes améliorés, la version NES est localisée en anglais, allemand, anglais et arabe, une première pour un jeu sur NES. Peut-être que les investissements récents de certains pays du Moyen Orient ne sont pas étrangers à cette ouverture, qui devrait combler de nombreux joueurs.



Airball Official Trailer (NES & GBA) 12/07/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube



Sources : GoNintendo , Mag Mo5