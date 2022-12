We Love Kirby et First 4 Figures le sait bien !

First 4 Figures a dévoilé une nouvelle gamme Kirby Mini Metals avec une première réalisation « We Love Kirby » en métal peint. La statue s'inspire du signe "We Love Kirby" qui émerge du sol à la fin du jeu. Les mots "We Love Kirby" sont représentés en or et le cœur est d'un rose métallique vif. La finition brillante de l'iris de Kirby avec le dégradé lui donne un air plus animé. Son corps et ses pieds ont une finition mate qui donne l'impression que Kirby tient lui-même le panneau.





La base a des triangles sur les côtés. Elle a été plaquée d'un or rougeâtre plus foncé qui fait ressortir les couches d'or. Le placage d'or a une finition réfléchissante, ce qui lui donne un aspect brillant, et fait ressortir l'aspect sphérique de Kirby. Une bien jolie réalisation donc qui devrait faire fondre les fans de la petite boule rose, le tout emballée dans une belle boite rose.





Le bon côté, c’est que cette réalisation est relativement abordable par rapport aux autres productions de First 4 Figures. Son tarif est de 59,99$ + frais de port pour les premières précommandes (il reste 27 jours, soit avant le 18 janvier 2023 16h) avant de basculer à 71,99 $ ensuite. Les précommandes sont ouvertes ici et il faudra patienter au second trimestre 2023 pour l’obtenir. La figurine mesure 10.5 cm de haut par 10 cm de large et 8,5 cm de profondeur. 1 kg sur la balance !





First 4 Figures a partagé une petite vidéo de présentation. On attend les futures réalisations de cette gamme Mini Metals.