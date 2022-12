Potion Craft: Alchemist Simulator arrive sur Switch au printemps 2023

Potion Craft - Official PlayStation and Nintendo Switch Announcement Trailer 22/12/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Un nouveau jeu indépendant s'apprête à arriver sur Nintendo Switch : Niceplay Games et tynyBuild ont annoncé ce mercredi l'arrivée de Potion Craft: Alchemist Simulator sur la console hybride de Nintendo.Le jeu est une simulation d'alchimiste où vous allez devoir interagir avec chaque ingrédient et tous vos outils pour concevoir les potions, en suivant des recettes ou bien en créant les vôtres. Puis vendez les en choisissant la forme des fioles et le nom des breuvages.Le jeu est bien plus qu'une simple simulation puisque les habitants du village compte sur vos talents pour résoudre, à l'aide d'une potion, leurs problèmes quotidiens. Découvrez ci-dessous la bande-annonce du jeu :Rendez-vous au printemps 2023 pour découvrir Potion Craft sur Nintendo Switch !