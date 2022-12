Le RPG Tactical The Last Spell sortira début 2023 sur PC et consoles

L’éditeur The Arcade Crew (une division autonome de Dotemu) et le studio de développement Ishtar Game misent beaucoup sur leur dernier bébé, un RPG Tactical Dark Fantasy du nom de The Last Spell, qui arrive en version finale 1.0 au premier trimestre 2023 sur PC, Switch et consoles Playstation. Une production 100% française qui mérite qu’on s’y attarde, tant le titre s’annonce de grande qualité.



Incluant des éléments rogue-lite, The Last Spell se montre très complet en ce qui concerne la gestion des statistiques principales et secondaires, les boost, les compétences…et vous permet même de créer votre propre classe. La liberté d'action est vraiment importante tant les combinaisons sont nombreuses.

Sur la base d’un jeu de survie, vous allez devoir défendre la Cité des vagues, dernier bastion de l’humanité, de vagues de monstres qui vont déferler régulièrement la nuit. Le combat seul ne suffit pas, il faut entretenir votre cité, la faire prospérer pour tenir le choc face aux combats réguliers. Il faudra donc à la fois optimiser votre groupe, développer la Cité en tirant au mieux profit les ressources disponibles et les équipements générés de manière procédurale, récupérer les récompenses obtenues à l’issue des diverses batailles acharnées, des combats au tour par tour. Construisez des murs, pièges et tours de guet tout en protégeant au cours de l’action le cercle magique à tout prix, sinon c’est le game over assuré. Des choix seront à effectuer, pas toujours simples selon les situations :



Préférerez-vous acheter une épée embrasée flambant neuve ou bâtir un puits magique pour régénérer le sacro-saint mana entre deux échauffourées ? À la tombée de la nuit, vous serez appelé à utiliser une large gamme d’armes et de pouvoirs pour exterminer tous les monstres qui se ruent sauvagement sur les murs, des vagues d’ennemis dignes des meilleurs Musô. Faites ensuite monter en niveau vos héros et continuez ainsi jusqu’à la fin.

The Last Spell a donc un très gros potentiel, fruit de sa combinaison de rogue-lite et de stratégie au tour par tour qui donne accès à une forte rejouabilité selon plusieurs niveaux de difficulté. La musique est également travaillée et devrait séduire les amateurs du genre.



The Last Spell - Interview with the Algorithm 21/12/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube





Le scénario est le suivant :







Depuis de longues décennies, le monde est en proie à une guerre meurtrière. Essayant désespérément de mettre un terme à ce conflit sanglant, les mages déclenchèrent le Cataclysme. Jaillissant alors du néant, de gigantesques sphères de magie pure semèrent chaos et destruction dans leur sillage. Une étrange brume pourpre s’abattit ensuite sur les contrées dévastées... Et on raconte que quiconque s’aventure au cœur de ce linceul éthéré n’en revient jamais, sombre dans la folie ou connaît un destin bien plus atroce...





Seuls les occupants de quelques refuges moribonds se dressent vaillamment sur le chemin des hordes de monstres sanguinaires qui surgissent de ce brouillard maudit. Ainsi, nuit après nuit, une poignée de héros éreintés protègent les remparts jusqu’au jour fatidique où les mages qui ont survécu à cette apocalypse parviendront à invoquer l’ultime sortilège baptisé The Last Spell. Toute magie gangrénant ce monde damné sera alors bannie une bonne fois pour toutes... et, peut-être, dis-je bien, peut-être, aurons-nous la vie sauve.





Les joueurs ayant pu le découvrir en accès anticipé louent le plaisir de jouer procuré par ce titre, très addictif. L’interface semble très soignée et les explications nombreuses permettront à chaque joueur, novice comme chevronné, de trouver chaussure à son pied. Le titre reste difficile car il faut composer toujours un peu dans l’urgence pour soigner comme on le peut ses hommes, faire progresser ses personnages à coup de boost, reconstruire ce qui a été détruit, avant la nouvelle attaque de créatures devenant de plus en plus féroces.







Une nouvelle bande-annonce a donc été partagée pour mettre en avant les mécaniques de gameplay. Vous l’aurez compris, c’est un titre qui nous fait clairement piaffer d’impatience, à noter précieusement sur vos agendas. Dernière précision, le titre propose une interface en français, anglais, chinois et japonais.



The Last Spell - Release Window and Consoles Announcement 21/12/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Source : PR