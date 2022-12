Mario et Pokémon rejoignent la parade d'Universal Studios au Japon

NO LIMIT! パレード|USJ 20/12/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

En quelques années, des parcs d'attraction Super Nintendo World sont sortis de terre aussi bien au Japon qu'aux États-Unis. Les travaux se poursuivent et l'espoir persiste quant à l'arrivée d'un parc en Europe même si aucune rumeur ne l'annonce pour le moment.En attendant, il faut donc se tourner du côté d'Universal Studios Japon où le 1er parc a vu le jour et dès l'année prochaine, c'est même la parade du parc Universal Studios qui accueillera les personnages vedettes de Nintendo.Mario et Pokémon feront en effet partie de la parade "No Limit !" prévue pour mars 2023 comme le montre le court teaser ci-dessous :D'un côté Mario Kart, de l'autre les Pokémon avec un Dracaufeu mécanique qui devrait attirer toute l'attention des visiteurs sur lui. Cela fait rêver !Rendez-vous pour les chanceux touristes à partir du 1er mars 2023 au parc Universal Studios au Japon.