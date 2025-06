Fortnite débarque sur Switch 2 avec du 60 FPS et du jeu à la souris

Read up on everything coming to Fortnite on day one with Nintendo Switch 2!https://t.co/ycu3OXr0n7 — Fortnite (@Fortnite) June 4, 2025

Plus fluide, plus net, plus complet

Du battle royale… à la souris

Liste des nouveautés/améliorations de la version Switch 2

- 60 FPS

- Résolution supérieure (2176x1224 en mode docké, 1600x900 en mode non docké)

- Distances de vue accrues

- Textures, ombres et rendu de l'eau de meilleure qualité

- Physique des vêtements activée

- Système de relecture

- Capture de clips vidéo à l'aide du bouton Capture

- Prise en charge de GameChat, qui vous permet de diffuser votre partie en streaming avec jusqu'à trois autres amis.

- Rendu « bureau » complet, géométrie très détaillée, occlusion ambiante du champ de distance en mode connecté, ombres portées par des points lumineux, effets de haute qualité.

- Commandes à la souris prises en charge avec Joy-Con 2 à partir du 7 juin.

Epic Games ne perd pas de temps en cette période de sortie de la Nintendo Switch 2 et dévoile les détails d'une toute nouvelle version de Fortnite optimisée pour la nouvelle console de Nintendo. Le célèbre battle royale sera disponible dès ce 5 juin avec des améliorations techniques notables.Après des années à subir une version Switch limitée à 30 FPS et des graphismes en retrait, Fortnite – Switch 2 Edition promet une expérience bien plus fluide et visuellement séduisante, au point d'approcher ce que propose la PS4 Pro ou la Xbox Series S.Parmi les grandes nouveautés de cette version Switch 2, Epic annonce un affichage en 60 FPS, une résolution poussée à 2176x1224 en mode docké et 1600x900 en mode portable, ainsi qu'une distance d'affichage élargie. Les textures, les ombres, les reflets sur l'eau et même les vêtements des personnages bénéficient désormais d'un traitement plus réaliste.Autre nouveauté bienvenue : l'intégration du système de capture vidéo via le bouton Capture de la console, ainsi que la prise en charge du GameChat pour streamer ses parties en groupe. Le moteur "desktop" sera utilisé en mode docké, avec tous les effets graphiques avancés activés.On va devoir s'y habituer sur console Nintendo : Fortnite sur Switch 2 pourra se jouer à la souris ! Les Joy-Con 2 offriront une configuration permettant de désactiver les sticks analogiques au profit de commandes souris avec les Joy-Con eux-mêmes. Plusieurs options de configuration seront disponibles pour ajuster son confort de jeu.Les joueurs actuels devront télécharger cette nouvelle version via l'eShop et supprimer l'ancienne. Tous les contenus (skins, objets, progression) seront automatiquement conservés si vous avez lié votre compte Epic à votre compte Nintendo. Tous les joueurs qui joueront sur Switch 2 avant le 31 mars 2026 recevront une emote exclusive "Wishing Star".