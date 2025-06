La Nintendo Switch 2 est disponible : top départ pour une nouvelle génération

Une transition en douceur pour les anciens joueurs

Nous y sommes ! En ce 5 juin 2025, la Nintendo Switch 2 est officiellement disponible dans le monde entier ou presque. C’est le début d’une nouvelle ère pour Nintendo, plus de huit ans après la sortie de la première Switch. Et comme souvent avec un lancement de console, l’excitation est au rendez-vous dans les rayons. Nous étions ce mercredi soir à la FNAC de Lyon Bellecour, ou plusieurs dizaines de joueurs étaient présents pour récupérer leur console dès minuit, dans une ambiance bon enfant qu'on vous partagera en vidéo dans quelques heures.Déjà annoncée comme un gros succès commercial par les analystes, la Switch 2 se présente comme la continuité naturelle de la formule hybride qui a fait le succès de sa grande sœur, tout en y ajoutant des innovations dont le but est de moderniser une expérience de jeu qui commençait à en avoir besoin.Récapitulons ce qu'est la Switch... Côté design, la Switch 2 conserve le format tablette avec Joy-Con détachables, mais grâce à ses dimensions offre une meilleure prise en main, surtout grâce aux Joy-Cons 2 désormais plus gros, et un nouvel écran, LED, plus large que ne l'était l'écran de la Switch 1 OLED. La console gagne aussi en puissance, évidemment, avec un nouveau chipset capable de faire tourner les jeux en 4K en mode docké, et jusqu’à 120 images par seconde selon les titres.La Switch 2 arrive avec un line-up de lancement plus costaud que celui de 2017. Parmi les titres disponibles dès aujourd’hui : Mario Kart World, Street Fighter 6, Cyberpunk 2077, ou encore Fortnite Switch 2 Edition, le très commenté Switch 2 Welcome Tour, ou encore le pack mise à jour de No Man’s Sky. Le tout en attendant de prochaines grosses sorties comme Donkey Kong Bananza ou Pokémon Legends: Z-A.Les utilisateurs de la première Switch peuvent transférer leurs données sans difficulté vers la nouvelle console grâce à un outil de migration intégré.Certains accessoires sont aussi compatibles, même si Nintendo pousse logiquement à adopter les nouveaux modèles pour profiter pleinement des fonctionnalités inédites.La Switch 2 est là, et avec elle, une nouvelle vague de jeux, de discussions, de records à battre… et d’actualités à suivre de près. Et vous, avez-vous réussi à mettre la main dessus dès minuit ou bien est-ce que ce sera pour un peu plus tard ?