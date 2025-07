Mario Kart Tour revient de nulle part pour fêter Mario Kart World

Un retour surprise, mais limité

Mécaniciens moustachus et petits bolides

Mario Kart Tour - Sunshine Tour & Mario Kart™ World event Retrouvez la vidéo sur YouTube

Un Tour du propriétaire nostalgique

Mario Kart Tour a-t-il encore un avenir sur mobile ?

Alors qu’on pensait Mario Kart Tour rentré au garage pour de bon, Nintendo surprend tout le monde avec une mise à jourde type "événementiel". Du 23 juillet au 6 août 2025, le jeu mobile se remet en piste à l’occasion d’une campagne spéciale célébrant la sortie de Mario Kart World, disponible depuis le 5 juin en exclusivité sur Nintendo Switch 2.Annoncé en 2023 comme officiellement terminé, Mario Kart Tour avait cessé de recevoir du contenu inédit après quatre années de bons et loyaux services. Cette décision accompagnait la conclusion du Pass de circuits additionnels de Mario Kart 8 Deluxe.Pourtant, Nintendo a décidé de remettre un peu de carburant dans le moteur de la version mobile, le temps d’un événement temporaire, l'occasion pour nous de relancer le jeu après des années sans faire la moindre course !Au programme de cette campagne baptisée Mario Kart World Special Campaign, les joueurs pourront débloquer Mario et Luigi dans leurs tenues de mécaniciens, en clin d'œil aux costumes disponibles dans le nouvel opus.Côté véhicules, quatre variantes colorées du Tiny Titan – kart emblématique de Mario Kart World – font également leur apparition. Alors oui, ce sont surtout des changements cosmétiques, mais pour un jeu officiellement figé depuis deux ans, c’est un petit miracle qui fait bien plaisir.Ce regain d’activité coïncide aussi avec le retour du circuit rare Piranha Plant Pipeline, visible jusqu’au 22 juillet. Ce tracé n’était apparu que deux fois dans le jeu depuis son lancement en 2019. L’événement s’inscrit par ailleurs dans le cadre du Sunshine Tour, suivi par le Vacation Tour puis le Summer Tour, des rotations habituelles de contenu qui se poursuivaient même après la fin des mises à jour majeures.En effet, depuis la fin des mises à jour "originales", Nintendo avait annoncé la mise en place d'un calendrier récurrent de tournois, histoire de permettre aux joueurs qui le souhaitent de continuer à s'amuser. Dans les faits, on imagine que les plus passionnés ont déjà éprouvé Mario Kart Tour à son lancement, et que ce sont de nouveaux joueurs qui ont peut-être découvert Mario Kart 8 Deluxe ou Mario Kart World qui se disent six ans après son lancement "et si je testais Mario Kart Tour".Après tout, il n'est jamais trop tard pour découvrir un classique Nintendo des jeux de course encore disponibles, rappelons que d'autres jeux comme Docteur Mario World et Miitomo n'ont pas eu cette chance, tandis que d'autres ont changé de modèle économique comme Animal Crossing Pocket Ne voyons pas du tout ici une quelconque "relance" de Mario Kart Tour. Nintendo avait déjà pris l’habitude de synchroniser ses jeux mobiles avec ses lancements majeurs – comme avec Super Mario Run – et applique la même logique ici de manière a priori exceptionnelle.Mais quoi qu'on en pense, cette mise à jour aussi inattendue qu'inespérée ravira les nostalgiques et les fans de Mario Kart, ne serait-ce que pour redécouvrir le plaisir de la glisse mobile avec une touche de nouveauté. Les possesseurs d'un iPhone peuvent télécharger Mario Kart Tour sur iOS depuis ce lien , les joueurs sur Android peuvent accéder à sa fiche Google Play Store ici Et vous, allez-vous ressortir Mario Kart Tour de vos applis oubliées pour ce mini événement ? Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord Sources : Nintendo Everything