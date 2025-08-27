Test de Kirby et le monde oublié – Nintendo Switch 2 Edition + Le pays des étoiles filantes (Switch 2)

Vite, faites un vœu, le monde oublié vous appelle et c’est un enchantement de gameplay ! Les étoiles filantes n’exaucent pas que les vœux, elles apportent aussi avec elles de nouvelles missions pour prolonger avec plaisir une des meilleures aventures de la Switch. Test

Dans la lignée des annonces de l’arrivée de la Switch 2 et en attendant la sortie de Kirby Air Riders, Nintendo propose de nous replonger dans l’aventure de Kirby et du monde oublié. Vendue comme un jeu complet amélioré ou bien comme un DLC pour ceux ayant terminé l’aventure principale, cette extension est également une mise à niveau pour les nouveaux acquéreurs du jeu. Tous pourront découvrir des graphismes améliorés ainsi que de nouvelles missions corsées et étoilées. Allons ramasser les fragments d’étoile filante !

Par Kirbyspower

Kirbyspower Publié le 27/08/2025

à 14h14 Gare aux chutes de météorites ! Quand la chute d’une immense météorite bleutée frappe le monde oublié, Kirby et Elfilin découvrent que la roche écrasée au sol s’avère être encore extrêmement dangereuse. En tombant sur terre, la gangue de cristal bleu qui enserrait l’étoile filante s’est dispersée et les Astralées qui la composaient sont maintenant perdues à travers certains mondes du jeu.



A lire ausi : notre



Notre nouvelle mission est donc de partir à leur recherche en revisitant certains niveaux du jeu totalement bouleversés par l’action de l’étoile filante magique. Sans beaucoup plus de détails, cette aventure complémentaire est donc une histoire indépendante et parallèle à l’intrigue principale. Les niveaux où récolter les Astralées sont séparés des niveaux d’origine et empruntent seulement une partie de leur décor, proposant une exploration inédite et en rien redondante.

Galerie images



Galerie images

Des niveaux brillants et en pleine mutation stellaire La bonne dizaine de niveaux aux étoiles filantes qui composent ce DLC se présentent à peu près tous de la même manière. Kirby débarque dans ce qui semble être au premier coup d’œil analogue au niveau initial, avec un même début identique. Sauf que rapidement des fragments d’étoiles et de cristaux s’écrasent au sol et bouleversent les paysages. Plus qu’une simple transformation esthétique, les cristaux éclatés recouvrent le sol de nouvelles plateformes, ouvrent un bras de mer en deux ou bien font jaillir d’immenses stalactites sur lesquelles grimper pour amasser les nouveaux bonus à collecter du jeu.



Au sein de parcours linéaires, on se prend alors au jeu de découvrir et de fouiller de fond en comble ces niveaux pour mettre la main sur les cristaux et ainsi transformer le plus possible les parcours de plateforme assez diaboliques, peuplés d’ennemis en pleine mutation et jonchés de bonus. Les objectifs de ces niveaux sont sensiblement les mêmes que ceux des niveaux du jeu de base. Il y a toujours des objectifs principaux qui sont ici les Astralées à trouver, en lieu et place des Waddle Dee à secourir, ainsi que des objectifs secondaires moins évidents à trouver. Il peut s’agir de battre un mini-boss avec telle transformation ou bien encore dénicher tel petit trésor dans l’exploration.

Galerie images







Si l’on est en droit de s’interroger quant à la durée de vie de cette poignée de niveaux proposés, force est de constater qu’ils sont un peu plus longs à parcourir que les niveaux de base du jeu et surtout le challenge proposé étant plus grand, ils requièrent une attention renforcée. Ne vous y trompez toutefois pas, Le Pays des étoiles filantes marche dans les pas de Kirby et le monde oublié, aussi le jeu est facile à achever dans les grandes lignes mais plus complexe à terminer dans sa globalité. Par exemple les ennemis qui ont subi de sacrées mutations, à cause des éclats d’étoiles filantes, ont gagné en force et en agressivité.

Galerie images





On ne vous dira presque rien de la fin de ce DLC mais on peut vous assurer que la dose de défi est au rendez-vous et propose de quoi mettre vos réflexes et votre maniement de Kirby à rude épreuve et rien que pour cela, nous avons achevé cette nouvelle aventure avec plaisir (et un peu dans la souffrance !).

Galerie images Une nouvelle aventure au parti pris esthétique scintillant assumé Pour intégrer l’histoire de cette nouvelle aventure au sein du monde oublié, le jeu trouve comme astuce l’introduction de nouveaux personnages spécialistes des mondes lointains et de l’astronomie. Ces Waddle Dee deviennent les repères de Kirby au sein du village hub du jeu. Avec eux, le joueur a la possibilité de suivre sa progression ainsi que de s’amuser à collectionner de nouvelles figurines qui s’ajoutent à celles du jeu de base.



À échanger contre la nouvelle monnaie étoilée récoltable dans les niveaux ajoutés, ces figurines offrent notamment de nouveaux designs de créatures déjà connues mais après que celles-ci aient subi des transformations étranges à case de la chute de la météorite. Ce défi vous accompagnera un peu plus longtemps que le temps nécessaire pour achever l’histoire du DLC et permettra de prolonger le plaisir des plus mordus. Même chose pour la nouvelle coupe à remporter qui est disponible au Colisée qui prolongera le plaisir des adeptes des combats très énergiques !

Galerie images



Sauf que la surprise est toutefois moins forte dans les autres mondes, et ce alors même que nous les avons parcourus de manière espacée, en refaisant au fur et à mesure intégralement le jeu principal. Cet avis relève toutefois de la subjectivité et si votre cœur fond pour les paillettes et la peinture bleutée avec supplément poussière d’étoiles, vous serez comblés.

Galerie images



Quand la chute d’une immense météorite bleutée frappe le monde oublié, Kirby et Elfilin découvrent que la roche écrasée au sol s’avère être encore extrêmement dangereuse. En tombant sur terre, la gangue de cristal bleu qui enserrait l’étoile filante s’est dispersée et les Astralées qui la composaient sont maintenant perdues à travers certains mondes du jeu.A lire ausi : notre test de la version originale sur Switch Notre nouvelle mission est donc de partir à leur recherche en revisitant certains niveaux du jeu totalement bouleversés par l’action de l’étoile filante magique. Sans beaucoup plus de détails, cette aventure complémentaire est donc une histoire indépendante et parallèle à l’intrigue principale. Les niveaux où récolter les Astralées sont séparés des niveaux d’origine et empruntent seulement une partie de leur décor, proposant une exploration inédite et en rien redondante.Pour l’occasion de ce test, nous en avons profité pour refaire intégralement le jeu afin de nous mettre dans la condition d’un nouvel acquéreur du jeu sur Switch 2. Dans cette configuration, les niveaux propres au DLC se débloquent alors à l’issue de chaque grand monde terminé, après avoir battu le boss de la région. Alors Elfilin nous informe que les étoiles filantes ont bouleversé quelques-uns des niveaux déjà visités et que des Astralées égarées sont à rechercher.La bonne dizaine de niveaux aux étoiles filantes qui composent ce DLC se présentent à peu près tous de la même manière. Kirby débarque dans ce qui semble être au premier coup d’œil analogue au niveau initial, avec un même début identique. Sauf que rapidement des fragments d’étoiles et de cristaux s’écrasent au sol et bouleversent les paysages. Plus qu’une simple transformation esthétique, les cristaux éclatés recouvrent le sol de nouvelles plateformes, ouvrent un bras de mer en deux ou bien font jaillir d’immenses stalactites sur lesquelles grimper pour amasser les nouveaux bonus à collecter du jeu.Au sein de parcours linéaires, on se prend alors au jeu de découvrir et de fouiller de fond en comble ces niveaux pour mettre la main sur les cristaux et ainsi transformer le plus possible les parcours de plateforme assez diaboliques, peuplés d’ennemis en pleine mutation et jonchés de bonus. Les objectifs de ces niveaux sont sensiblement les mêmes que ceux des niveaux du jeu de base. Il y a toujours des objectifs principaux qui sont ici les Astralées à trouver, en lieu et place des Waddle Dee à secourir, ainsi que des objectifs secondaires moins évidents à trouver. Il peut s’agir de battre un mini-boss avec telle transformation ou bien encore dénicher tel petit trésor dans l’exploration.À noter que ce DLC n’hésite pas à pousser Kirby dans ses retranchements, qu’il s’agisse des phases de plateforme ou de combats. La plateforme peut ainsi compter sur de nouvelles capacités de Transmorphisme qui faisaient l’originalité du jeu de base. S’ajoutent ainsi à la voiture ou au distributeur de canettes désormais trois nouvelles transformations dont un ressort et un rouage cranté. Ces deux transformations récurrentes dans les niveaux promettent quelques passages plus techniques que ce que pouvait offrir le jeu de base, avec de nouvelles très bonnes idées. La roue crantée renverse ainsi la vision du joueur qui doit désormais évoluer à la verticale sur des murs en esquivant à l’occasion les ennemis ou en se propulsant.Si l’on est en droit de s’interroger quant à la durée de vie de cette poignée de niveaux proposés, force est de constater qu’ils sont un peu plus longs à parcourir que les niveaux de base du jeu et surtout le challenge proposé étant plus grand, ils requièrent une attention renforcée. Ne vous y trompez toutefois pas, Le Pays des étoiles filantes marche dans les pas de Kirby et le monde oublié, aussi le jeu est facile à achever dans les grandes lignes mais plus complexe à terminer dans sa globalité. Par exemple les ennemis qui ont subi de sacrées mutations, à cause des éclats d’étoiles filantes, ont gagné en force et en agressivité.Si vous avez déjà fini l’aventure principale, il y a fort à parier que vous aurez débloqué les derniers stades des transformations de Kirby, ce qui aidera dans cette nouvelle entreprise du DLC. Alors que si vous complétez ces niveaux du DLC au fil de l’aventure principale, il faudra vous attendre à un challenge légèrement plus relevé.On ne vous dira presque rien de la fin de ce DLC mais on peut vous assurer que la dose de défi est au rendez-vous et propose de quoi mettre vos réflexes et votre maniement de Kirby à rude épreuve et rien que pour cela, nous avons achevé cette nouvelle aventure avec plaisir (et un peu dans la souffrance !).Pour intégrer l’histoire de cette nouvelle aventure au sein du monde oublié, le jeu trouve comme astuce l’introduction de nouveaux personnages spécialistes des mondes lointains et de l’astronomie. Ces Waddle Dee deviennent les repères de Kirby au sein du village hub du jeu. Avec eux, le joueur a la possibilité de suivre sa progression ainsi que de s’amuser à collectionner de nouvelles figurines qui s’ajoutent à celles du jeu de base.À échanger contre la nouvelle monnaie étoilée récoltable dans les niveaux ajoutés, ces figurines offrent notamment de nouveaux designs de créatures déjà connues mais après que celles-ci aient subi des transformations étranges à case de la chute de la météorite. Ce défi vous accompagnera un peu plus longtemps que le temps nécessaire pour achever l’histoire du DLC et permettra de prolonger le plaisir des plus mordus. Même chose pour la nouvelle coupe à remporter qui est disponible au Colisée qui prolongera le plaisir des adeptes des combats très énergiques !En revanche, concernant l’intégration visuelle des pans de terrains contaminés par les émanations de l’étoile filante, nous vous laissons seuls juges. En effet le choix artistique retenu est celui d’une couleur mi-irisée, mi-bleutée qui accroche certes le regard mais qui ne brille pas particulièrement pour sa finesse. Contrairement à la palette du jeu de base qui offrait des paysages enchanteurs, parfois rudes, mais toujours savamment travaillés et éclatants pour les yeux, le travail graphique retenu dans cette aventure complémentaire a fait le choix de l’homogénéité. Le rendu est par exemple saisissant au sein du premier monde sur les vastes étendues herbeuses, créant un contraste efficace.Sauf que la surprise est toutefois moins forte dans les autres mondes, et ce alors même que nous les avons parcourus de manière espacée, en refaisant au fur et à mesure intégralement le jeu principal. Cet avis relève toutefois de la subjectivité et si votre cœur fond pour les paillettes et la peinture bleutée avec supplément poussière d’étoiles, vous serez comblés.Même remarque pour les compositions musicales qui accompagnent ces nouveaux mondes qui nous ont semblé sonner en léger décalage avec la musique initiale du jeu qui était très Kirbyesque dans l’esprit et souvent assez orchestrale. Ici les thèmes musicaux sont plus compliqués, voire plus grandiloquents, un peu chargés, comme s’ils avaient été saupoudrés d’un soupçon de quelque chose en trop. Le mieux est l’ennemi du bien dit-on ?