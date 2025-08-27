News Acclaim

Le retour d’Acclaim : rendez-vous le 10 septembre pour le Play Acclaim Showcase

La célèbre marque des années 90 ressurgit avec un événement dédié à ses futurs jeux et une promesse de renouveau. Qu'est-ce qui en sortira ? L'heure est aux conjectures en attendant un Showcase le 10 septembre prochain.