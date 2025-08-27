Rechercher sur Puissance Nintendo
Acclaim
Le retour d’Acclaim : rendez-vous le 10 septembre pour le Play Acclaim Showcase

La célèbre marque des années 90 ressurgit avec un événement dédié à ses futurs jeux et une promesse de renouveau. Qu'est-ce qui en sortira ? L'heure est aux conjectures en attendant un Showcase le 10 septembre prochain.

News
Acclaim n’est plus seulement un souvenir pixelisé des années 1990 : la marque mythique revient sous les projecteurs avec un événement baptisé Play Acclaim Showcase, prévu pour le 10 septembre 2025 à 20h30 (heure française) sur sa chaîne YouTube officielle.

Une résurrection sous le signe de l’audace

Dans un communiqué de presse publié le 26 août depuis le siège d'Acclaim à Los Angeles aux Etats-unis, la nouvelle équipe derrière Acclaim insiste : il ne s’agit pas d’un simple retour rétro, mais bien d’une véritable renaissance.

Le teaser publié pour annoncer le showcase évoque autant l’histoire du label que ses ambitions futures. Dans un montage clignotant digne d’un écran CRT en fin de vie, les fans les plus attentifs y décèleront quelques clins d’œil à des franchises emblématiques et devront y deviner de potentielles nouveautés :
#PlayAcclaim Transmission Received: A New Era is Coming
Retrouvez la vidéo sur YouTube
Pour Alex Josef, PDG de la nouvelle entité, il ne s’agit pas de « chasser les fantômes », mais de canaliser l’énergie chaotique qui a fait d’Acclaim une marque culte. "Les vieux écrans se fissurent", annonce-t-il, "et ce qui en sort est radicalement neuf."

Loin d’un simple effet de manche marketing, cette renaissance repose sur un concept que Josef qualifie de retrofuture-nostalgia. L’idée est de puiser dans le patrimoine d’Acclaim – qui a marqué les joueurs avec des titres comme Turok, NBA Jam, Shadow Man ou Mortal Kombat – sans s’y enfermer.

Un événement à surveiller de près

Le Play Acclaim Showcase du 10 septembre promet d’être le point de départ d’un nouveau chapitre pour la marque. Les détails restent encore mystérieux, mais le message est clair : Acclaim veut bousculer à nouveau l’industrie avec une offre de jeux qui conjugue respect du passé et audace contemporaine.

A ce stade, on ne sait pas si Acclaim proposera ses futurs jeux sur consoles Nintendo, mais on est suffisamment curieux et nostalgiques pour prendre le temps d'en parler sur PN ! Le 10 septembre prochain, vous pourrez suivre l’événement en direct en vous rendant sur la chaîne officielle : youtube.com/@playacclaim

En mars dernier Acclaim avait déjà teasé son retour, et déjà on en avait parlé ici. A l'époque, on sentait l'éditeur plus orienté édition de jeux indépendants, et plus forcément en mesure de travailler sur ces fameux jeux triple A dont les budgets sont maintenant colossaux, ce qui représente un prix d'entrée pour tout nouvel arrivant — aussi historique soit-il, trop élevé désormais.

Et vous, attendiez-vous le reboot d'Acclaim ? Qu'en attendez-vous ? Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord.

Source : Communiqué de presse
