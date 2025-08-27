Rechercher sur Puissance Nintendo
Console virtuelle SNES sur Switch 2 : souris USB et commandes personnalisées au programme

Nintendo enrichit l’expérience rétro avec des nouveautés pour les jeux Super NES, désormais plus accessibles et flexibles sur Switch 2.

Nintendo continue de faire évoluer sa bibliothèque rétro avec une nouvelle mise à jour de l’application Super Nintendo Entertainment System – Nintendo Classics, disponible sur Nintendo Switch et Switch 2. Deux nouveautés font leur apparition : la prise en charge des souris USB (ou Joy-Con 2 en mode pointeur sur Switch 2) et la possibilité de personnaliser les boutons de commande pour chaque jeu.
Super NES - Nintendo Classics: Features Update
Votre console regarde dans le rétro !

Parmi les ajouts les plus notables, l’introduction du contrôle à la souris fait son effet. Il est désormais possible d’utiliser une souris USB compatible ou un Joy-Con 2 en mode pointeur pour jouer à certains titres compatibles. Des jeux comme Mario Paint ou Mario’s Super Picross, initialement conçus pour une interface plus précise, retrouvent ainsi leur ergonomie d’origine.

Si l’on se souvient de la fameuse souris Super Nintendo vendue à l’époque avec Mario Paint, cette mise à jour offre une expérience très proche, pour offrir un gameplay à la fois fidèle et plus moderne. On notera aussi que ce mode est également disponible sur Switch 1 pour les utilisateurs d’une souris USB.

Commandes sur mesure, confort assuré

L’autre grande nouveauté concerne la réattribution des touches. Chaque joueur peut désormais personnaliser les commandes de chaque jeu, en choisissant quelles touches effectueront quelles actions. Ces configurations peuvent être enregistrées individuellement pour chaque titre, un vrai plus pour s’adapter aux habitudes ou limitations de chacun.

Cette fonction, attendue depuis longtemps par certains utilisateurs, a pour objectif de faciliter la prise en main de nombreux jeux qui avaient des contrôles parfois datés ou peu ergonomiques pour nos standards actuels.

Rappelons que Nintendo Classics : SNES propose une sélection généreuse de classiques de la Super Nintendo, accessible aux abonnés du service Switch Online. Avec plus de 100 jeux (déjà !), des fonctions de sauvegarde rapide, de retour rapide ou même de jeu en ligne, l’expérience rétro prend une nouvelle dimension sur Switch 2, et ces ajouts viennent compléter un arsenal déjà bien fourni.

Sources : NintendoSoup, GoNintendo
