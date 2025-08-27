News Nintendo Stars
Nintendo Stars : une nouvelle ère pour l'activité cinéma de Nintendo
Nintendo a officiellement annoncé ce 27 août 2025 un changement d'importance : sa filiale Warpstar Inc. devient désormais Nintendo Stars Inc., une entité entièrement consacrée à l’« utilisation secondaire » des films mettant en scène les célèbres licences de la firme. Derrière ce nouveau nom, l’ambition est claire : renforcer la présence de Nintendo dans le domaine du cinéma et de tout ce qui l’entoure, à travers événements, produits dérivés et partenariats internationaux.
Créée en 2001, Warpstar Inc. avait initialement pour mission de gérer les droits de la série animée Kirby: Right Back at Ya!, en collaboration avec HAL Laboratory. Plus récemment, elle s’est illustrée par la supervision des projets liés à Kirby, aussi bien dans les jeux que dans les produits dérivés. Depuis le 1er avril 2025, la société est devenue une filiale consolidée de Nintendo, prélude à cette transformation en Nintendo Stars Inc..
Sous ce nouveau nom, la société étend désormais son champ d’action à l’ensemble des films issus des univers Nintendo. Cela comprend la planification, la gestion de licences, la commercialisation de produits dérivés et l’organisation d’événements en lien avec les œuvres cinématographiques.
Avec Nintendo Stars Inc., la firme espère capitaliser sur le succès de ses films pour prolonger leur rayonnement via d'autres canaux : figurines, vêtements, expositions, événements temporaires, etc. Un schéma qui n’est pas sans rappeler ce que font déjà des géants comme Disney ou Warner avec leurs franchises. Il y a quelques mois, Nintendo avait de son côté déjà renommé une de ses filiales en Nintendo Pictures.
Grâce à son savoir-faire accumulé depuis plus de vingt ans, la nouvelle entité souhaite faire rayonner l’univers Nintendo bien au-delà des salles obscures. Elle travaillera main dans la main avec des partenaires internationaux pour créer de nouvelles occasions de rencontre entre les joueurs et leurs personnages favoris.
Cette annonce s'inscrit dans une volonté de long terme de la part de Nintendo d'aller vers une exploitation élargie de ses propriétés intellectuelles, au-delà du jeu vidéo pur. On a eu les parcs à thème avec Universal Studio Parks & Resorts les collaborations mode avec Uniqlo et consors, le cinéma devient ainsi une pièce maîtresse de cet échiquier qui permettra à Nintendo de renforcer la popularité de ses franchises. Pour y parvenir, il lui faut garder la maîtrise de certains aspects de la production, comme le permettent donc le "nouveau" Nintendo Stars et Nintendo Pictures.
Nintendo Stars est situé à Tokyo au Japon, son PDG est Nobutori Kuroki (HAL Laboratory, Inc). Nintendo détient cette filiale à 100%, son capital est de 10 millions de yens. Le site officiel de l'entité est nintendo-stars.com :
Mario et Zelda, figures de proue du calendrier cinémaDeux projets majeurs sont d’ores et déjà dans les tuyaux. Le prochain film d’animation Super Mario Bros. est prévu pour une sortie en salle le 3 avril 2026. Suivra ensuite un film live action The Legend of Zelda, attendu pour le 7 mai 2027. Ces productions sont particulièrement surveillées après le succès du premier long métrage Mario en 2023, mais c'est donc aussi un moment opportun pour rebrander Warpstars Inc en Nintendo Stars, renforçant ainsi la stratégie de diversification transmedia de Nintendo.
Une ambition mondiale appuyée par l’expertise KirbyNintendo Stars conservera également la gestion des activités secondaires autour de la licence Kirby, poursuivant l’héritage de Warpstar.
Nintendostars Co., Ltd. (anciennement Warpstar Co., Ltd.) a été créée en tant que filiale consolidée à 100 % de Nintendo, responsable de l'activité d'utilisation secondaire [dans l'industrie cinématographique] de la propriété intellectuelle de Nintendo dans les films.Que vous inspire ce changement de nom ? Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord.
