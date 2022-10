Nintendo Pictures Co. Ltd est officiellement né ce 3 octobre 2022

Le 14 juillet dernier, Nintendo avait annoncé le rachat de la société Dynamo Pictures , pour un montant non dévoilé, indiquant alors que l'opération devrait être finalisée au 3 octobre 2022. Cela n'a pas manqué : depuis hier, le nouveau site officiel de la société, désormais appelée Nintendo Pictures Co. Ltd, est disponible.C'est un grand jour pour les salariés de Dynamo Pictures, qui rejoignent donc ce 3 octobre le groupe Nintendo pour constituer le studio Nintendo Pictures. Désormais, l'équipe se focalisera sur la production d'éléments vidéo pour Nintendo.Le recrutement reprendra à partir du mois de novembre 2022, et les artistes en animation qui souhaiteraient postuler peuvent surveiller dès à présent la rubrique Carrière du nouveau site officiel Nintendo Pictures Le responsable du studio est l'ancien CEO de Dynamo, Hiroshi Hirokawa. Il est désormais entouré de plusieurs transfuges de Nintendo qui vont pouvoir exprimer leur talent dans l'animation :- Atsushi Shirokawa- Yoshiaki Koizumi (Nintendo Co., Ltd.)- Hitoshi Imamoto (Nintendo Co., Ltd.)Nul doute que les 105 salariés, en octobre 2022, appréhendent peut-être un peu la situation actuelle : un rachat se traduit toujours par de nombreux changements, mais avoir la possibilité de travailler sur des franchises aussi adulées que les propriétés intellectuelles de Nintendo est aussi enthousiasmant que lourd de responsabilités !Dynamo Pictures a souvent travaillé avec Nintendo ces dernières années : outre les Pikmin Shorts que nous avions déjà pu évoquer dans le passé, le studio avait aussi fait partie du consortium de sociétés autour de Metroid: Other M avec Nintendo, la Team Ninja et D-Rockets, entre autres.Bienvenue à toute l'équipe de Nintendo Pictures au sein du giron de Nintendo, et on espère avoir le plaisir de découvrir vos cinématiques très bientôt dans de nouveaux jeux Nintendo.Sources : Nintendo Japon (site japonais), Fandom