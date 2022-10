The Outbound Ghost arrive en édition physique sur Switch, PS4 et PS5 le 25 novembre 2022

The Outbound Ghost est un jeu d'aventure RPG développé par Conradical Games et édité par Digerati. Au premier coup d'oeil, on a l'impression d'un croisement entre Casper le fantôme et un épisode de Paper Mario, le rendu graphique est particulièrement agréable. Fruit d'une campagne de financement participatif réussie, The Outbond Ghost vous plonge dans le monde d'Outbound pour y incarner un des nombreux fantômes n'ayant pas trouvé le chemin vers l'au-delà.





Il y aurait bien un moyen pour lui d'y parvenir : il lui suffit de réparer la chose qu'il regrette. Problème, notre fantôme a perdu la mémoire. Bon cœur malgré tout, en attendant de retrouver ses souvenirs, il décide donc d'aider les autres personnages hauts-en-couleur dans leurs quêtes respectives. L'aventure s'annonce mignonne et humoristique, avec de l'exploration, des énigmes, des combats au tour par tour très tactique. Vous stockez en effet vos points d'actions afin d'attaquer plusieurs fois ou plus fort lors d'un tour suivant afin de vaincre vos ennemis.

Alors que le jeu devait sortir courant septembre 2022, nous étions étonnés de ne pas voir la moindre fiche apparaître sur les sites Nintendo. L'attente semble se finir avec l'annonce d'une édition physique gérée à notre niveau par Just for Games, pour le 25 novembre 2022. Si vous avez la possibilité de le précommander sur le site de Just for Games pour 34,99 €, vous pourrez également vous le procurer auprès des divers détaillants dont vous avez l'habitude.



The Outbound Ghost | PC Release Date Trailer 10/04/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Dans l'univers de The Outbound Ghost, les fantômes sont des incarnations du regret. La plupart des personnes rejoignent l'au-delà après leur mort, mais celles dont la vie n'a pas été satisfaisante deviennent des fantômes forcés de hanter la Terre jusqu'à ce que leurs torts soient réparés. Bien sûr, ce n'est pas toujours possible : il est mille fois plus difficile de corriger ses erreurs en tant que fantôme qu'en tant qu'humain. Cependant, certains y parviennent et accèdent à l'au-delà. Dans The Outbound Ghost, votre rôle est d'aider les autres fantômes à corriger (ou à accepter) leurs vies passées pour pouvoir profiter sereinement de l'éternité qui les attend. Vous devrez aussi revenir sur vos propres erreurs pour trouver le repos ; une tâche qui promet d'être compliquée, puisque vous n'avez aucun souvenir des erreurs en question.

Caractéristiques principales : - Personnages hauts en couleur : partez à la rencontre de fantômes attachants qui ont chacun leur propre histoire







- Système de combat : déverrouillez divers aspects de votre ancienne personnalité comme le regret, la bienveillance et la jalousie, et combattez à leurs côtés dans des batailles au tour par tour







- Système de badges : gagnez des matériaux en combat et utilisez-les pour créer des badges qui vous octroient différents effets et augmentent vos stats quand ils sont équipés