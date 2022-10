Découvrez Jennifer Hale, la nouvelle voix anglaise de la sorcière dans Bayonetta 3

Un conflit d'agenda fait qu'il était difficile pour Hellena Taylor de reprendre son rôle. Nous avons organisé des auditions pour trouver la nouvelle voix de Bayonetta et avons proposé le rôle à Jennifer Hale, qui nous semblait bien correspondre au personnage. Je comprends les inquiétudes de certains fans concernant le changement de voix à ce stade de la série, mais la performance de Jennifer a été bien au-delà de ce que nous aurions pu imaginer. Je suis convaincu que son interprétation de Bayonetta dépassera les attentes de nos fans".

Misterbordo ne mentait pas en disant que l'actualité autour de Bayonetta 3 était de plus en plus dense : une seconde info pour votre plaisir aujourd'hui avec le nom de l'actrice retenue pour doubler Bayonetta dans le 3e opus qui sort le 28 octobre prochain : Jennifer Hale.Ce ne sera en effet plus Hellena Taylor, voix depuis le tout premier opus de la sorcière dans tous les jeux de la saga, mais Jennifer Hale, retenue par l'équipe du jeu après casting.Un malheureux concours de circonstance a privé Hellena de son rôle, et les joueurs les plus passionnés pourraient ne pas apprécier ce changement. Pour autant, le réalisateur du jeu, Yusuke Miyata, a tenu à être rassurant :Ceux qui préfèrent jouer en version originale se rassurent : Atsuko Tanaka a repris du service pour Bayonetta 3 et rien ne change donc sur cette version du jeu.Plus que trois longues semaines avant la sortie de Bayonetta 3 en exclusivité sur Switch : cela passera vite vu que l'on attend dans les jours qui viennent la sortie physique du jeu sur MyNintendoStore . Avez-vous pu réserver l'édition collector de Bayonetta 3, sobrement appelée "Edition Mascarade de la Trinité" Source : Game Informer (payant) via Nintendo Everything