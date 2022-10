Le casting de Bayonetta 3 révélé par Nintendo

Plus le 28 octobre approche, plus nous avons des révélations sur Bayonetta 3, le jeu de PlatinumGames. En effet nous avons eu l’annonce dernièrement de la sortie physique en France du premier opus de la licence Bayonetta sur le My Nintendo Store, des mises à jour surprises sur Bayonetta et Bayonetta 2 et maintenant au tour de Nintendo de nous faire des révélations sur un des prochains gros hit de cette fin d’année. Nintendo sur son site officiel nous révèle les futurs compagnons de la sorcière Umbra dans cet opus de Bayonetta 3. Nous vous laissons jeter un œil ci-dessous sur ses compagnons :Nous vous rappelons aussi que PlatinumGames a lancé récemment une série de blogs sur le développement du jeu dirigé par Yusuke Miyata.Le jeu ne se fait pas oublier et ne cesse de faire parler de lui en attendant sa sortie prochaine sur la Nintendo Switch pour le 28 octobre.