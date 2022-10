Pokémon GO : des prix à la hausse dans plusieurs pays à partir du 5 octobre.

• Territoires qui utilisent la monnaie Euro

• Chili

• Égypte

• Japon

• Malaisie

• Pakistan

• Pologne

• Corée du Sud

• Suède

• Viêt Nam





Niantic tient à informer que malgré cette décision, ils ne prendront aucune mesure immédiate en plus de ce changement, ils surveilleront son impact et discuteront de la façon de réagir dans les conditions assez changeantes actuellement, à l’échelle mondiale.

Niantic, éditeur de l’application Pokémon GO, informe ce jour les joueurs par le biais de Twitter de l’augmentation des prix des achats dans le jeu à partir du 5 octobre. En effet la différence de valeur de la devise entre plusieurs pays a un fort impact sur le jeu, à tel point que les joueurs n’hésitent pas à tricher afin de payer le moins cher possible.Nous avions déjà eu l’information récemment pour les possesseurs de iOS, et aujourd’hui on nous confirme que même le support Android sera touché. Niantic applique cette mesure dans le cadre d’une équité suivant l’utilisation de votre support.Attention pour le moment seulement certains pays sont touchés, voici la liste des pays donnés par Niantic à ce jour :