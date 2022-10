Des images de Marth dans Fire Emblem : Engage

"Héraldique "Marth" (CV : Hikaru Midorikawa) est communément appelée "The Beginning Heraldry", et est un héros noble et charismatique parmi les héros. Il est le prince du royaume d'Altea, situé sur le continent extraterrestre d'Akaneia."

"C'est la conversation entre l'héraldique Marth et Alear. Il semble qu'il veillait tout le temps sur Alear endormi."

Depuis l’annonce de la sortie du tactical RPG qui n’est plus à présenter, quelques informations de plus ont été partagées. On sait d’ores et déjà qu’on incarnera Alear dans ce nouvel épisode et qu’il sera accompagné dans ses quêtes de quelques anciens Emblèmes, dont le symbole de la saga, Marth. On trouve sa dernière description sur le compte Twitter officiel du jeu.Ce Roi-Héros, personnage principal de la série Akaneia ( Fire Emblem : Shadow Dragon and the Blade of Light et Fire Emblem : Mystery of the Emblem - Hero of Light Shadow ainsi que les remakes) fait des apparitions dans d’autres épisodes et voit son amiibo arriver en 2014. Il est également présent dans le large roster du jeu de combat Super Smash Bros. Ultimate dans lequel il manie l’épée comme il sait si bien le faire.Toujours sur le compte Twitter officiel, on peut voir une phase de gameplay avec ce personnage illustre. On y voit une conversation entre lui et Alear qui nous laisse entrevoir le protagoniste en action.Les attentes sont hautes avec cette promesse de retrouver des héros précédents dans cette nouvelle aventure. Peut-on s’attendre à voir cette liste d’invités s’allonger avec l’arrivée de DLC ? Venez en discuter avec nous sur le serveur Discord en attendant la sortie prévue le 20 janvier 2023. Et oui, c’est plus si loin !