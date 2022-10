Picross X: Picbits vs. Uzboross arrivera en novembre en Europe

ピクロスX:ピクビッツVSウツボロス 紹介動画 10/03/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Il y a tout juste deux mois, nous vous présentions Picross X: Picbits vs. Uzboross , le nouveau jeu décliné du monde des Picross. Toujours développé par Jupiter, le jeu est sorti en août dernier au Japon. Il arrivera en novembre en Europe.L'annonce a eu lieu aujourd'hui et il faudra patienter quelques semaines pour connaître une date de sortie plus précise.Le jeu décline le genre Picross connu de la série Picross S avec des modes de jeu plus farfelus, poussant le concept plus loin que les jeux habituels. Un mode co-op complète l'ensemble.Rendez-vous donc en novembre pour découvrir Picross : Picbits vs. Uzboross sur Nintendo Switch !